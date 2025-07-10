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На Вінниччині обговорили, як надавати соціальну послугу особам з ігровою залежністю

18:37, 10 липня 2025
У Вінницькому обласному центрі соціальних служб зазначили, що ігрова залежність – неконтрольованa пристрасть до азартних ігор, що руйнує функціональні сфери людини і віднімає реальне життя.
На Вінниччині обговорили, як надавати соціальну послугу особам з ігровою залежністю
Фото: ugame.in.ua
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Вінницький обласний центр соціальних служб повідомив, що майже 13 тисяч людей перебувало у реєстрі лудоманів на початку березня цього року. На цю проблему звернули увагу на державному рівні й запровадили соціальну послугу соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю. Щоб посилити їх соціальний захист та членів їхніх сімей, затверджено і державний стандарт соціальної послуги. Про це розповіла заступниця директора Вінницького обласного центру соціальних служб Ольга Слободяник, відкриваючи вебінар «Надання соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю відповідно до Державного стандарту».

«Державний стандарт цієї послуги – один із найновіших. Він прийнятий у жовтні минулого року. І ми, працівники закладів-надавачів соціальних послуг, маємо бути готовими до її надання, адже проблема ігрової залежності набуває широкого масштабу і впливає на якість життя людей», – зазначила представниця закладу.

Як розповіла ведуча вебінару, методистка обласного центру соціальних служб Марина Сорочан, ігрова залежність – неконтрольованa пристрасть до азартних ігор, що руйнує функціональні сфери людини і віднімає реальне життя. Це – серйозна підступна недуга, внесена до міжнародного довідника класифікацій хвороб, а її основна характеристика – втрата контролю над грою та неможливість зупинитися.

«Проблема гравця – не в тому, що він хоче грати, а в тому, що він не може нічого з цим бажанням зробити та не може самостійно зупинити гру», – підкреслила Марина Сорочан.

Вона поінформувала про основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю. Вони передбачають проведення консультування, психологічну допомогу (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, соціальна реабілітація), надання допомоги в отриманні безоплатної правничої допомоги, представництво інтересів.

А серед основних завдань соцпослуги – зокрема, забезпечення інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених поведінковими розладами внаслідок ігрової залежності, їхньої реабілітації, психологічної та інформаційної підтримки, покращення функціонування та відновлення фізичного, психологічного стану, підвищення соціального статусу та якості життя осіб з ігровою залежністю.

«Строк надання соціальної послуги встановлюється індивідуально для кожного її отримувача та членів його сім’ї і залежить від рівня його мотивації до змін, ступеня ігрової залежності та підтримки його сім’єю. Загалом соцпослуга розрахована на термін до 12 місяців», – зазначила ведуча.

Під час надання соціальної послуги використовуються обґрунтовані, науково-доказові форми і методи роботи з отримувачами соціальної послуги. В частині психологічної допомоги, до прикладу, допустимими є індивідуальна, сімейна, групова психокорекційна робота, соціально-психологічний тренінг, інформаційна група, групова робота, самостійна індивідуальна робота.

Коли надання соціальної послуги завершується, надавач, за необхідності, не менше ніж 6 місяців проводить постпрограмну підтримку отримувачів соціальної послуги та членів їхньої сім’ї. Це – разові послуги, які надаються отримувачу соціальної послуги та/або членам його сім’ї у разі його/їх звернення. Їх мета – запобігти повторному виникненню ігрової залежності та/або мінімізації її негативних наслідків.

Як повідомила Марина Сорочан, для проведення постпрограмної підтримки як додаткова форма роботи можуть бути застосовані групи самодопомоги.

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Вінниця

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