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Угорщина звинуватила працівників ТЦК у смерті свого громадянина — у ЗСУ відреагували

18:53, 10 липня 2025
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що причиною смерті чоловіка, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії.
Угорщина звинуватила працівників ТЦК у смерті свого громадянина — у ЗСУ відреагували
Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, джерело фото: Facebook
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Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що їхнього громадянина на Закарпатті побили працівники ТЦК, після чого він помер. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

Мадяр зазначив, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до Міністерства закордонних справ після того, як працівники ТЦК «побили угорського чоловіка на Закарпатті» і він «помер від отриманих травм».

«Обурливо і неприпустимо - бити до смерті людину, тим паче угорця, тільки тому, що він не хотів іти на війну і не хотів брати участь у безглуздій бійні», - заявив чиновник.

Він додав, що чоловіка нібито били залізним прутом після затримання, затягли до фургона і відвезли до призовного центру.

«Родичам угорця сказали, що все гаразд, але затриманий у підсумку помер від отриманих травм. В Україні вбили угорця тільки за те, що він не захотів брати участь у війні», - додав Мадяр.

За даними угорських ЗМІ, мова йде про Йосипа Шебештена.

У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на заяву Будапешту. Там наголосили, що Йосип Йосипович Шебештень був громадянином України. Його мобілізували 14 червня цього року після проходження медкомісії.

З 15 червня чоловіка направили в одну з військових частин, де він проходив підготовку. Уже 18 червня він самовільно залишив частину, зброю із собою не брав.

Уже 24 червня Шебештень особисто звернувся до відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської центральної районної лікарні. Йому встановили діагноз гостра реакція на стрес. Чоловіка госпіталізували до обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено).

Висновок медиків свідчить, що причиною смерті чоловіка, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії. При цьому слідів насильства на тілі Шебештеня не виявили.

«Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК і СП або інших посадових осіб ЗСУ», - заявили в Сухопутних військах.

Також там додали, що відкриті до прозорого вивчення обставин інциденту і підтримують принцип невтручання у внутрішні справи інших держав.

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ЗСУ Україна Угорщина ТЦК мобілізація

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