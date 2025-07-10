«Цифри шокують»: Данило Гетманцев обурився спецпенсіями суддів у 320-390 тисяч грн

Запит до Пенсійного фонду Данило Гетманцев зробив на фоні підготовки до розгляду законопроекту про скасування спецпенсій працюючим прокурорам.

Фото: umoloda.kyiv.ua

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Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що отримав відповідь на свій запит до Пенсійного фонду стосовно того, хто в Україні отримує найбільші пенсії та скільки це в цифрах. «Цифри шокують» – підкреслив він.

«У запиті до ПФУ попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Ось деякі з них.

Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.

Прокурори – 219 та 119 тисяч відповідно.

Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому «рейтингу» – від 21,8 до 59,8 тисяч гривень», розповів голова комітету.

Зазначимо, що судячи з ілюстрації, яку зробив Данило Гетманцев за результатами відповіді Пенсійного фонду, йдеться про спецпенсії, тобто, пенсії працюючих суддів, прокурорів та депутатів. Щоправда, не вказано, за який період рахувалися ці спецпенсії.

До прикладу згідно поданої декларації до НАЗК голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, крім 4,84 млн грн заробітної плати у ВРП, отримав також 277,96 тисяч грн пенсії за 2024 рік. Тобто, у середньому приблизно 23 тисяч грн пенсії на місяць на додаток до зарплати, яка у середньому на місяць склала 403,4 тисячі грн.

При цьому середні пенсії суддів, як демонструє ілюстрація Гетманцева, становлять 107 тисяч грн, а прокурорів – 23,6 тисяч грн.

Даний запит був зроблений головою комітету на тлі підготовки до розгляду законопроекту щодо скасування спецпенсій прокурорів.

За словами Гетманцева, необхідно «подолати спротив і прийняти його у другому читанні».

При цьому він підкреслив, що будуть також наступні кроки в цьому напрямі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова.

Доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, по інвалідності працівників прокуратури. Зокрема, пропонується з 1 січня 2026 року:

надання права на пенсію за вислугу років прокурорам за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років, після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року;

призначення та виплата пенсій за вислугу років прокурорам лише після звільнення особи з органів прокуратури;

призначення пенсій по інвалідності прокурорам на умовах і в порядку, визначених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

щорічне з 1 березня проведення перерахунку пенсій на загальних підставах із застосуванням коефіцієнту збільшення, який визначається відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Судово-юридична газета» проаналізувала законопроект у редакції до другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

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