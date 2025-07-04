Пенсии прокурорам будут рассчитывать по-новому: стала известна финальная редакция законопроекта Галины Третьяковой

Кабмину поручается до 1 декабря 2025 года подготовить законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения и заработной платы прокуроров, в частности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также служащих правоохранительных органов.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 об изменениях в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц.

Инициатором законопроекта выступила председатель Комитета Галина Третьякова. Доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет и по инвалидности для работников прокуратуры. В частности, с 1 января 2026 года предлагается:

Предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года.

лицами, родившимися после 1 января 1986 года. Назначение и выплата пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры.

Назначение пенсий по инвалидности прокурорам на условиях и в порядке, определенных Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Ежегодное с 1 марта проведение перерасчета пенсий на общих основаниях с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию законопроекта.

Изменения в Закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании

Законопроектом статья 4 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» дополняется нормой о том, что изменения в этот закон вносятся исключительно законами о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В пункт 4-7 заключительных положений вносятся изменения относительно пенсионного обеспечения определенных категорий граждан, которые получали пенсии по специальным законам (госслужащие, судьи, прокуроры и т.д.), а также правил их перехода на пенсию по общим правилам (по этому закону) и возможности возвращения к «специальным» пенсиям.

В частности, уточнено, что лица, пенсия которым в соответствии с этим пунктом 4-7 переведена на пенсию на условиях этого Закона, в любое время могут обратиться в органы Пенсионного фонда для перевода на пенсию/ежемесячное пожизненное денежное содержание по нормам своих профильных законов с установлением размера пенсии, получаемого до такого перевода, с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило такое заявление. Сейчас уточнение относительно условия перевода именно на основе пункта 4-7 отсутствует.

Исключено упоминание о законе о прокуратуре (и, соответственно, прокурорах) в пункте 13-1 заключительных положений. Сейчас он определяет, что с 1 октября 2017 года пенсии, назначенные после вступления в силу Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» (кроме лиц с инвалидностью I и II групп, лиц с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты») на условиях законов «О государственной службе», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности» в период работы на должностях государственной службы, определенных Законом «О государственной службе» от 10 декабря 2015 года №889-VIII, а также на должностях и на условиях, предусмотренных законами «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей», выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с этим Законом.

Пункт дополнен нормой о том, что лицам, которым пенсии назначены после 1 января 2026 года на условиях Закона «О государственной службе», в период работы на должностях, дающих право на назначение пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания на условиях, предусмотренных законами «О прокуратуре», «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», пенсии выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с этим Законом, при условии наличия права на назначение пенсии в соответствии с этим Законом.

Устанавливается, что выплата работающим пенсионерам в период работы на других должностях пенсий, назначенных на условиях законов «О государственной службе», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», осуществляется в размерах, которые были установлены соответствующими законами (вместо нормы о том, что «выплата работающим пенсионерам в период работы на других должностях пенсий, назначенных на условиях законов «О государственной службе», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», с 1 октября 2017 года возобновляется в размерах, которые были установлены соответствующими законами»).

Изменения в Закон о прокуратуре

Часть 1 статьи 86 Закона «О прокуратуре» предлагается изложить в такой редакции:

Прокуроры имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии выслуги не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров, предусмотренных статьей 15 этого Закона, не менее 15 лет после увольнения лиц с должностей, предусмотренных статьей 15 этого Закона, и после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года. До достижения возраста 65 лет право на пенсию за выслугу лет имеют лица, достигшие возраста:

50 лет – родившиеся по 31 декабря 1980 года;

52 года 6 месяцев – родившиеся с 1 января 1981 года по 31 декабря 1981 года;

55 лет – родившиеся с 1 января 1982 года по 31 декабря 1982 года;

57 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 января 1983 года по 31 декабря 1983 года;

60 лет – родившиеся с 1 января 1984 года по 31 декабря 1984 года;

62 года 6 месяцев – родившиеся с 1 января 1985 года по 31 декабря 1985 года.

В части 4 статьи 86 будет предусмотрено, что должностной оклад, надбавки за выслугу лет при назначении пенсии учитываются в размерах по последней занимаемой должности прокурора, установленных на дату назначения пенсии за выслугу лет (вместо установленных на момент возникновения права на перерасчет пенсии за выслугу лет).

В новой редакции изложена часть 5 статьи 86, согласно которой работникам, не имеющим выслуги лет, предусмотренной частью 1 этой статьи, при наличии необходимого стажа работы на должностях прокуроров, а также страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном абзацем первым части первой статьи 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», после увольнения лиц с должностей, предусмотренных статьей 15 этого Закона, и достижения возраста 65 лет мужчинами, родившимися после 1 января 1976 года, и женщинами, родившимися после 1 января 1978 года, пенсия назначается в размере, пропорциональном количеству полных лет работы на должностях, предусмотренных частью первой статьи 15 этого Закона, из расчета 60 процентов месячной заработной платы за соответствующую выслугу лет, предусмотренную частью первой этой статьи. До достижения возраста, установленного абзацем первым этой части, пенсия в соответствии с этой статьей назначается после увольнения лиц с должностей, предусмотренных статьей 15 этого Закона, мужчинам 1975 года рождения и старше, и женщинам 1977 года рождения и старше, после достижения ими такого возраста:

57 лет – мужчинами, родившимися по 31 декабря 1969 года, и 55 лет – женщинами, родившимися по 31 декабря 1971 года;

58 лет 6 месяцев – мужчинами, родившимися с 1 января 1970 года по 31 декабря 1970 года, и 57 лет 6 месяцев – женщинами, родившимися с 1 января 1972 года по 1 июля 1972 года;

60 лет – мужчинами, родившимися с 1 января 1971 года по 31 декабря 1971 года, и 58 лет – женщинами, родившимися с 1 января 1973 года по 31 декабря 1973 года;

61 год 6 месяцев – мужчинами, родившимися с 1 января 1972 года по 31 декабря 1972 года, и 59 лет 6 месяцев – женщинами, родившимися с 1 января 1974 года по 31 декабря 1974 года;

63 года – мужчинами, родившимися с 1 января 1973 года по 31 декабря 1973 года, и 61 год – женщинами, родившимися с 1 января 1975 года по 31 декабря 1975 года;

64 года – мужчинами, родившимися с 1 января 1974 года по 31 декабря 1974 года, и 62 года 6 месяцев – женщинами, родившимися с 1 января 1976 года по 31 декабря 1976 года.

В части 6 статьи 86 вместо нормы о том, что в выслугу лет, дающую право на пенсию согласно этой статье, засчитывается время работы на должностях в научно-учебных заведениях Офиса Генерального прокурора, будет предусмотрено, что засчитывается время работы на должностях в научно-учебных заведениях Генеральной прокуратуры Украины, Национальной академии прокуратуры Украины.

Кроме того, вместо нормы о зачете половины срока обучения в высших юридических учебных заведениях дневной формы обучения или на юридических факультетах высших учебных заведений дневной формы обучения будет предусмотрен зачет «половины срока получения высшего юридического образования по дневной форме получения образования в учреждениях высшего образования».

В части 8 статьи 86 норма о том, что право на пенсию за выслугу лет имеют лица, которые непосредственно перед обращением за назначением такой пенсии работают в органах прокуратуры или в научно-учебных заведениях Офиса Генерального прокурора, будет изменена на то, что такое право имеют лица, которые непосредственно перед обращением за назначением такой пенсии работали в органах прокуратуры или в Тренинговом центре прокуроров Украины.

Вместо нормы части 9 о том, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных частью 2 этой статьи, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет, будет предусмотрено, что прокурорам, которым установлена инвалидность в соответствии с законодательством, пенсия по инвалидности назначается на условиях и в порядке, установленных Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

А в части 13 вместо нормы о том, что пенсии за выслугу лет в соответствии с этой статьей назначаются, пересчитываются и выплачиваются уполномоченными на это государственными органами, законодатели предлагают определить, что пенсии за выслугу лет в соответствии с этой статьей назначаются, пересчитываются и выплачиваются территориальными органами Пенсионного фонда.

Также уточнено, что назначение (перерасчет) пенсии, выплата, прекращение и возобновление выплаты пенсии осуществляются согласно этому Закону и Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». А оспаривание решения о назначении (перерасчете) пенсии или об отказе в назначении (перерасчете) пенсии осуществляется в порядке административного обжалования в соответствии с Законом «Об административной процедуре» с учетом особенностей, определенных Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и/или в судебном порядке.

В части 15 статьи 86 устанавливается, что пенсии, назначенные на условиях этой статьи, выплачиваются после увольнения лиц с должностей, предусмотренных статьей 15 этого Закона. Выплата лицам пенсии, назначенной в соответствии с этим Законом, в период работы на других должностях осуществляется в размерах, которые были установлены в соответствии с этой статьей. Другие нормы части 15 исключаются.

В части 20 будет предусмотрено, что пенсии, назначенные в соответствии с этим Законом, ежегодно с 1 марта пересчитываются с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с абзацами 2-4 части 2 статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Раздел «Переходные положения» закона о прокуратуре дополнят пунктом 54 такого содержания:

«Для лиц, которые на день введения в действие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц» имели выслугу лет, предусмотренную частью первой статьи 86 этого Закона, пенсия, назначенная в соответствии с этим Законом, сохраняется, при условии что такие лица уволены с должностей, предусмотренных частью первой статьи 15 этого Закона».

Закон предлагается ввести в действие с 1 января 2026 года.

Соответственно, с 1 января 2026 года предлагается признать утратившим силу пункт 8 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» (по которому нормы статьи 86 Закона «О прокуратуре» относительно пенсионного обеспечения действуют до дня внесения изменений в Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»).

Кабмину совместно с Офисом Генерального прокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратурой поручается до 1 декабря 2025 года подготовить законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения и заработной платы прокуроров, в частности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также служащих правоохранительных органов.

Автор: Наталя Мамченко

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