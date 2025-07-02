Прокурорам будут назначать пенсии за выслугу лет только после увольнения – комитет рекомендовал принять закон Галины Третьяковой

Социальный комитет принял решение рекомендовать принять в целом закон, который ограничивает спецпенсии для работающих прокуроров.

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Прокуроры смогут рассчитывать на выплату пенсий за выслугу лет только после увольнения из органов прокуратуры. Соответствующий законопроект 12278 решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом парламентский Комитет по вопросам социальной политики.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инициатором законопроекта выступила глава социального комитета Галина Третьякова.

Примечательно, что этот законопроект правительство зафиксировало даже в Меморандуме с МВФ: «Для достижения большей правовой определенности и избежания дополнительного давления на пенсионные расходы, мы подали в парламент новое законодательство (законопроект 12278), запрещающее любые изменения в пенсионную систему через несвязанное законодательство (то есть вне пенсионного закона)».

В настоящее время текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем, как сообщили в Комитете, доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры, в частности, предлагается с 1 января 2026 года:

Предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года;

при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, после достижения возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года; Назначение и выплата пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры;

лица из органов прокуратуры; Назначение пенсий по инвалидности прокурорам на условиях и в порядке, определенных Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

на условиях и в порядке, определенных Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»; Ежегодное с 1 марта проведение перерасчета пенсий на общих основаниях с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Галина Третьякова объяснила по этому поводу следующее.

«Прокуроры сегодня по своему спецрежиму могут:

Уйти на пенсию в 45 лет по основанию «за выслугу 25 лет» – и получать одновременно и денежное обеспечение, и пенсию, которая составляет 60% (было и 80%) от текущего денежного обеспечения.

по основанию «за выслугу 25 лет» – и получать одновременно и денежное обеспечение, и пенсию, которая составляет 60% (было и 80%) от текущего денежного обеспечения. «Индексировать» эту пенсию не по общим с 2022 года (ст. 42) правилам, а с привязкой к текущему денежному содержанию. То есть, они сейчас бьются за увеличение денежного содержания, а это СРАЗУ и ОДНОВРЕМЕННО увеличит всем прокурорам-пенсионерам размеры пенсий.

Попытки Верховной Рады окончательно урегулировать и привести спецрежимы к справедливому одинаковому подходу для всех украинцев пока не удались – а потому весь публичный процесс должен быть прозрачным», — отметила она.

Кроме того, Галина Третьякова анонсировала следующие законопроекты, которые, по ее словам, могут коснуться «пенсионных привилегий» военных, не участвовавших в боевых действиях.

«Мое мнение: привилегии по уменьшению пенсионного возраста должны иметь только УБД и мамы, родившие и воспитавшие до 6-летнего возраста ребенка.

Ни те, ни другие привилегий НЕ ИМЕЮТ, кроме мам, родивших и воспитавших 5-х детей и более, и кроме УБД, являющихся КАДРОВЫМИ военными (то есть могут показать 25+ лет выслуги).

Здесь, кстати, тоже есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД. Это тема следующих законов», — отметила она.

Напомним, ранее заместитель главы Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка в интервью «Судебно-юридической газете» отметил, что на сегодняшний день на одного прокурора приходится до 300 производств. Кроме того, по его словам, позиция ОГП в том, что законопроект 12278 в поданной редакции вводит дискриминационный подход в части правового регулирования вопроса пенсионного обеспечения прокуроров.

В частности, изменения в статью 86 Закона «О прокуратуре», предоставляющие возможность назначать для лиц, родившихся после 1985 года, пенсии после достижения ими 65 лет, полностью нивелируют гарантированное прокурорам право на пенсию за выслугу лет, приравнивая ее к пенсии по возрасту. Ограничивается также право лиц, которые уже получают пенсию за выслугу лет. Такие лица будут получать пенсию при условии увольнения с должностей прокуроров.

Во время предыдущих обсуждений вопроса пенсионного обеспечения прокуроров представителями Офиса Генерального прокурора, Совета прокуроров Украины неоднократно акцентировалось внимание на недопустимости сужения гарантий социальной защиты прокуроров, как и любых других категорий получателей спецпенсий.

Приводились решения, в которых КСУ подчеркивал такую недопустимость, сообщалось о рисках введения новых подходов в пенсионном обеспечении прокуроров для системы органов прокуратуры в целом.

Автор: Наталя Мамченко

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