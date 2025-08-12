В Киеве мужчина снимал военнообязанных с учета — за «помощь» брал 15-25 тысяч долларов

Делок предлагал свои услуги по признанию мужчин непригодными к службе с последующим снятием с военного учета.

Иллюстративное фото — armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержали мужчину, который за 15–25 тысяч долларов помогал снимать мужчин с воинского учета. Об этом сообщает городская прокуратура.

Злоумышленник предлагал свои услуги по снятию военнообязанных с розыска, а также признанию их непригодными к службе с последующим снятием с воинского учета.

За такую помощь мужчина брал с военнообязанных от 15 до 25 тысяч долларов.

Деньги от «клиентов» он получал в несколько этапов.

Задержали мужчину сразу после получения очередного «транша» в сумме 7500 долларов за выдачу военнообязанному документов о снятии с воинского учета.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли копии документов других военнообязанных, а также печати различных учреждений и организаций.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются сообщники подозреваемого, связями с которыми он пользовался.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.