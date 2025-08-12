Практика судов
В Киеве мужчина снимал военнообязанных с учета — за «помощь» брал 15-25 тысяч долларов

13:51, 12 августа 2025
Делок предлагал свои услуги по признанию мужчин непригодными к службе с последующим снятием с военного учета.
Иллюстративное фото — armyinform.com.ua
В Киеве задержали мужчину, который за 15–25 тысяч долларов помогал снимать мужчин с воинского учета. Об этом сообщает городская прокуратура.

Злоумышленник предлагал свои услуги по снятию военнообязанных с розыска, а также признанию их непригодными к службе с последующим снятием с воинского учета.

За такую помощь мужчина брал с военнообязанных от 15 до 25 тысяч долларов.

Деньги от «клиентов» он получал в несколько этапов.

Задержали мужчину сразу после получения очередного «транша» в сумме 7500 долларов за выдачу военнообязанному документов о снятии с воинского учета.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли копии документов других военнообязанных, а также печати различных учреждений и организаций.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются сообщники подозреваемого, связями с которыми он пользовался.

прокуратура взятка Киев ВСУ военные армия призыв мобилизация военнообязанный воинский учет

