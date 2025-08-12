Практика судів
У Києві чоловік знімав військовозобов’язаних з обліку — за «допомогу» брав 15-25 тисяч доларів

13:51, 12 серпня 2025
Ділок пропонував свої послуги із визнання чоловіків непридатними до служби з подальшим зняттям з військового обліку.
Ілюстративне фото, джерело — armyinform.com.ua
У Києві затримали чоловіка, який за 15-25 тисяч доларів допомагав знімати чоловіків з військового обліку. Про це повідомляє міська прокуратура.

Зловмисник пропонував свої послуги зі зняття військовозобов’язаних з розшуку, а також визнання їх непридатними до служби з подальшим зняттям з військового обліку.

За таку допомогу чоловік брав з військовозобов’язаних від 15 до 25 тисяч доларів.

Гроші від «клієнтів» він отримував у кілька етапів.

Затримали чоловіка відразу після одержання чергового «траншу» у сумі 7500 доларів за видачу військовозобов’язаному документів про зняття з військового обліку.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються спільники підозрюваного, зв’язками з якими він користувався.

