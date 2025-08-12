Международное сообщество выступило против уступок агрессору и за справедливый мир для Украины – документ

Главы комитетов по иностранным делам 23 стран подписали совместное заявление в поддержку Украины.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко сообщил о принятии совместного заявления глав комитетов по иностранным делам 23 стран в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Авторы документа подчеркнули, что свобода, достоинство и право народа самостоятельно определять свое будущее — это ценности, за которые стоит бороться, и которые сегодня Украина отстаивает для всего демократического мира.

Участники заявления отметили: любые договоренности, достигнутые на переговорах на Аляске 15 августа или позже, должны безоговорочно гарантировать суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй Украины, а также соответствовать принципам Устава ООН. Россия не должна получить никаких территориальных выгод от своей агрессии, а будущее Украины могут определять исключительно украинцы.

Как указывается, европейские государства должны принимать активное участие в переговорах, чтобы снизить риски для безопасности континента. Ведь Москва может использовать дипломатический процесс как предлог для избежания безусловного прекращения огня и ослабления санкций.

«Мы должны демонстрировать единство, решимость и приверженность свободе — чтобы защитить ее сегодня и сохранить для следующих поколений», – говорится в заявлении.

Под документом подписались главы комитетов по иностранным делам Украины, Эстонии, Латвии, Великобритании, Чешской Республики, Молдовы, Польши, Литвы, Финляндии, Люксембурга, Болгарии, Исландии, Норвегии, Австрии, Европейского Парламента, Бельгии, Швеции, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Нидерландов и Дании.

Напомним, что лидеры 26 государств-членов Европейского Союза накануне переговоров президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Документ не подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объяснив это тем, что «давать указания с лавки запасных неуместно».

