ЕС принял совместное заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина — Орбан отказался подписывать

Документ подписали лидеры 26 стран-членов, кроме премьера Венгрии Виктора Орбана.

Источник фото: consilium.europa.eu

Лидеры 26 государств-членов Европейского Союза накануне переговоров президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Документ не подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объяснив это тем, что «давать указания с лавки запасных неуместно».

В заявлении ЕС приветствует усилия Трампа, направленные на прекращение российской агрессии и достижение справедливого и долгосрочного мира для Украины. Лидеры подчеркнули, что такой мир должен соответствовать международному праву и принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, а международные границы не могут изменяться силой. Украинский народ должен сам определять свое будущее, а путь к миру не может определяться без участия Украины.

Евросоюз отметил, что содержательные переговоры могут проходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий, а дипломатическое урегулирование должно гарантировать безопасность Украины и Европы.

В документе указано, что ЕС совместно с США и союзниками продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также поддерживать и вводить санкции против РФ. Лидеры подчеркнули, что способность Украины защищать себя является ключевой для любых будущих гарантий безопасности, и заявили о готовности участвовать в их обеспечении. ЕС также подтвердил поддержку Украины на пути к членству в объединении.

В отдельном примечании отмечается, что Венгрия не присоединилась к заявлению.

Орбан пояснил, что ЕС не был приглашен на встречу в США, и «единственное, что могло бы ухудшить ситуацию, — это если бы мы начали давать указания с лавки запасных». Он призвал инициировать саммит ЕС-Россия по примеру переговоров США-Россия.

