Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

ЕС принял совместное заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина — Орбан отказался подписывать

11:27, 12 августа 2025
Документ подписали лидеры 26 стран-членов, кроме премьера Венгрии Виктора Орбана.
ЕС принял совместное заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина — Орбан отказался подписывать
Источник фото: consilium.europa.eu
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидеры 26 государств-членов Европейского Союза накануне переговоров президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Документ не подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объяснив это тем, что «давать указания с лавки запасных неуместно».

В заявлении ЕС приветствует усилия Трампа, направленные на прекращение российской агрессии и достижение справедливого и долгосрочного мира для Украины. Лидеры подчеркнули, что такой мир должен соответствовать международному праву и принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, а международные границы не могут изменяться силой. Украинский народ должен сам определять свое будущее, а путь к миру не может определяться без участия Украины.

Евросоюз отметил, что содержательные переговоры могут проходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий, а дипломатическое урегулирование должно гарантировать безопасность Украины и Европы.

В документе указано, что ЕС совместно с США и союзниками продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также поддерживать и вводить санкции против РФ. Лидеры подчеркнули, что способность Украины защищать себя является ключевой для любых будущих гарантий безопасности, и заявили о готовности участвовать в их обеспечении. ЕС также подтвердил поддержку Украины на пути к членству в объединении.

В отдельном примечании отмечается, что Венгрия не присоединилась к заявлению.

Орбан пояснил, что ЕС не был приглашен на встречу в США, и «единственное, что могло бы ухудшить ситуацию, — это если бы мы начали давать указания с лавки запасных». Он призвал инициировать саммит ЕС-Россия по примеру переговоров США-Россия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный админсуд в Киеве запретил ТЦК призывать мужчину с отсрочкой в порядке обеспечения иска

Шестой апелляционный админсуд для предотвращения призыва мужчины с отсрочкой решил принять меры по обеспечению иска и запретил ТЦК его призывать, ссылаясь на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации.

Верховный Суд: Особый порядок предоставления земли для недропользования действует только для разрешений, полученных на аукционе

Особый порядок предоставления земли действует только для разрешений с аукциона – Верховный Суд.

Высший совет правосудия назначил на должность члена ВККС судью в отставке Игоря Кушнира

Судейская квота в составе ВККС полностью заполнена.

В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Конкурс в апелляционные хозяйственные суды почти завершен – в топе рейтинга VIP-участники конкурса

Члены Высшего совета правосудия и родственники членов ВККС и ВСП практически гарантировали себе должности в самых престижных апелляционных хозяйственных судах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва