ЄС ухвалив спільну заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа та Путіна — Орбан відмовився підписувати

11:27, 12 серпня 2025
Документ підписали лідери 26 країн-членів, окрім прем’єра Угорщини Віктора Орбана.
Джерело фото: consilium.europa.eu
Лідери 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Документ не підписав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пояснивши це тим, що «давати вказівки з лави запасних недоречно».

У заяві ЄС вітає зусилля Трампа, спрямовані на припинення російської агресії та досягнення справедливого і тривалого миру для України. Лідери наголосили, що такий мир має відповідати міжнародному праву та принципам незалежності, суверенітету й територіальної цілісності, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Український народ повинен сам вирішувати своє майбутнє, а шлях до миру не може визначатися без участі України.

Євросоюз підкреслив, що змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне врегулювання має гарантувати безпеку України та Європи.

У документі зазначено, що ЄС спільно з США та союзниками продовжуватиме надавати Україні політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, а також підтримувати й запроваджувати санкції проти РФ. Лідери наголосили, що здатність України захищати себе є ключовою для будь-яких майбутніх гарантій безпеки, і заявили про готовність долучитися до їхнього забезпечення. ЄС також підтвердив підтримку України на шляху до членства в об’єднанні.

В окремій примітці наголошується, що Угорщина не приєдналася до заяви.

Орбан пояснив, що ЄС не запрошено на зустріч у США, і «єдине, що могло б погіршити ситуацію, — це якби ми почали давати вказівки з лави запасних». Він закликав ініціювати саміт ЄС-Росія за прикладом переговорів США-Росія.

