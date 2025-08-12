Міжнародна спільнота виступила проти поступок агресору та за справедливий мир для України – документ

Глави комітетів із закордонних справ 23 країн підписали спільну заяву на підтримку України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко повідомив про ухвалення спільної заяви голів комітетів із закордонних справ 23 країн на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Автори документу наголосили, що свобода, гідність і право народу самостійно визначати своє майбутнє — це цінності, за які варто боротися, і які сьогодні Україна відстоює для всього демократичного світу.

Учасники заяви підкреслили: будь-які домовленості, досягнуті на переговорах на Алясці 15 серпня чи пізніше, повинні беззастережно гарантувати суверенітет, територіальну цілісність та конституційний лад України, а також відповідати принципам Статуту ООН. Росія не повинна отримати жодних територіальних вигод від своєї агресії, а майбутнє України можуть визначати виключно українці.

Як вказується, європейські держави повинні брати активну участь у переговорах, щоб зменшити ризики для безпеки континенту. Адже Москва може використати дипломатичний процес як привід для уникнення безумовного припинення вогню та послаблення санкцій.

«Ми повинні демонструвати єдність, рішучість і відданість свободі — щоб захистити її сьогодні та зберегти для наступних поколінь», – йдеться у заяві.

Під документом підписалися голови комітетів із закордонних справ України, Естонії, Латвії, Великої Британії, Чеської Республіки, Молдови, Польщі, Литви, Фінляндії, Люксембургу, Болгарії, Ісландії, Норвегії, Австрії, Європейського Парламенту, Бельгії, Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Нідерландів та Данії.

Нагадаємо, що лідери 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Документ не підписав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пояснивши це тим, що «давати вказівки з лави запасних недоречно».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.