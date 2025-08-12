Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Міжнародна спільнота виступила проти поступок агресору та за справедливий мир для України – документ

12:39, 12 серпня 2025
Глави комітетів із закордонних справ 23 країн підписали спільну заяву на підтримку України.
Міжнародна спільнота виступила проти поступок агресору та за справедливий мир для України – документ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко повідомив про ухвалення спільної заяви голів комітетів із закордонних справ 23 країн на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Автори документу наголосили, що свобода, гідність і право народу самостійно визначати своє майбутнє — це цінності, за які варто боротися, і які сьогодні Україна відстоює для всього демократичного світу.

Учасники заяви підкреслили: будь-які домовленості, досягнуті на переговорах на Алясці 15 серпня чи пізніше, повинні беззастережно гарантувати суверенітет, територіальну цілісність та конституційний лад України, а також відповідати принципам Статуту ООН. Росія не повинна отримати жодних територіальних вигод від своєї агресії, а майбутнє України можуть визначати виключно українці.

Як вказується, європейські держави повинні брати активну участь у переговорах, щоб зменшити ризики для безпеки континенту. Адже Москва може використати дипломатичний процес як привід для уникнення безумовного припинення вогню та послаблення санкцій.

«Ми повинні демонструвати єдність, рішучість і відданість свободі — щоб захистити її сьогодні та зберегти для наступних поколінь», – йдеться у заяві.

Під документом підписалися голови комітетів із закордонних справ України, Естонії, Латвії, Великої Британії, Чеської Республіки, Молдови, Польщі, Литви, Фінляндії, Люксембургу, Болгарії, Ісландії, Норвегії, Австрії, Європейського Парламенту, Бельгії, Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Нідерландів та Данії.

Нагадаємо, що лідери 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Документ не підписав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пояснивши це тим, що «давати вказівки з лави запасних недоречно».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

У МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин

Припинення вогню і потім переговори між Україною та РФ: відбулося позачергове засідання Ради з питань закордонних справ, на якому європейські партнери висловили бачення результатів зустрічі Трампа і Путіна.

Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Верховний Суд: Особливий порядок надання землі для надрокористування діє лише для дозволів, отриманих на аукціоні

Особливий порядок надання землі діє лише для дозволів з аукціону – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва