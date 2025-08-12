90% украинских пленных подвергаются пыткам в РФ, — Андрей Сибига

Андрей Сибига сообщил, что Офис Генпрокурора зафиксировал более 175 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

Фото: mfa.gov.ua

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что 90% украинских военнопленных в России подвергались пыткам и издевательствам, передает пресс-служба МИД.

«Наши военнопленные находятся там (в плену РФ — ред.) в абсолютно нечеловеческих условиях, без надлежащей медицинской помощи и возможности общаться с родными. Все они возвращаются в состоянии критического физического и психологического истощения», — сказал Сибига.

Он сообщил, что 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам со стороны России. По словам министра, Офис Генерального прокурора зафиксировал более 175 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

Сибига подчеркнул, что для РФ военные преступления являются инструментом ведения войны и отметил, что право перестает действовать там, куда ступает нога российского оккупанта.

«Россия незаконно удерживает и принудительно перемещает гражданских лиц, в том числе вывозит детей. И Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру. Человеческая жизнь не является ценностью для агрессора», — добавил министр.

