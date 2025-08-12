90% українських полонених піддаються тортурам в РФ, — Андрій Сибіга

Андрій Сибіга повідомив, що Офіс Генпрокурора зафіксував понад 175 тисяч воєнних злочинів, які скоїли росіяни.

Фото: mfa.gov.ua

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що 90% українських військовополонених у Росії піддавались тортурам та знущанням, передає пресслужба МЗС.

«Наші військовополонені перебувають там (в полоні РФ - ред.) в абсолютно нелюдських умовах за відсутності належної медичної допомоги та можливості спілкуватися з рідними. Всі вони повертаються в стані критичного фізичного і психологічного виснаження», - сказав Сибіга.

Він повідомив, що 90% українських військовополонених піддаються тортурам з боку Росії. За словами міністра, Офіс Генерального прокурора зафіксував понад 175 тисяч воєнних злочинів, які скоїли росіяни.

Сибіга підкреслив, що для РФ воєнні злочини є інструментом ведення війни та наголосив, що право перестає діяти там, куди ступає нога російського окупанта.

«Росія незаконно утримує та примусово переміщує цивільних осіб, в тому числі викладає дітей. І Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Людське життя не є цінністю для агресора», - додав міністр.

