Процедура награждения военных будет занимать от 8 до 16 дней – Минобороны

Воинская часть будет направлять награды в орган военного управления, которому она подчинена, оттуда их будут направлять на рассмотрение руководству ВСУ, у которого будет 2 дня на рассмотрение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины разработало новый алгоритм для совершенствования процесса подготовки и подачи документов на награждение военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее процедура оформления наград занимала от 3 до 8 месяцев, поскольку документы проходили многочисленные инстанции и согласования, а часть из них заполнялась вручную. Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Министерство обороны оптимизировало этот процесс, чтобы значительно сократить сроки.

Согласно новому алгоритму, воинская часть будет подавать наградные материалы в орган военного управления, которому она подчинена. Далее документы будут направляться непосредственно в руководство Вооруженных Сил Украины. На каждом из этих этапов рассмотрение документов не будет превышать двух суток. После этого материалы передаются в Офис Президента Украины. В целом новая процедура будет занимать от 8 до 16 дней, что значительно быстрее, чем раньше.

Кроме того, Министерство обороны работает над возможностью отображения сертификата о государственной награде в приложении «Дія». Соответствующие предложения будут переданы в компетентные структуры для внесения необходимых изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.