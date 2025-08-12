Процедура нагородження військових складатиме від 8 до 16 днів – Міноборони

Військова частина направлятиме нагородні матеріали до органу військового управління, якому вона підпорядкована, звідти їх спрямовуватимуть на розгляд керівництву ЗСУ, в якого буде 2 дні на розгляд.

Міністерство оборони України розробило новий алгоритм для вдосконалення процесу підготовки та подання документів на нагородження військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги. Про це повідомила пресслужба відомства.

Раніше процедура оформлення нагород займала від 3 до 8 місяців, оскільки документи проходили численні інстанції та погодження, а частина з них заповнювалася вручну. На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Міністерство оборони оптимізувало цей процес, щоб значно скоротити терміни.

Згідно з новим алгоритмом, військова частина подаватиме нагородні матеріали до органу військового управління, якому вона підпорядкована. Далі документи направлятимуться безпосередньо до керівництва Збройних Сил України. На кожному з цих етапів розгляд документів не перевищуватиме двох діб. Після цього матеріали передаються до Офісу Президента України. Загалом нова процедура займатиме від 8 до 16 днів, що значно швидше, ніж раніше.

Крім того, Міністерство оборони працює над можливістю відображення сертифіката про державну нагороду в додатку «Дія». Відповідні пропозиції будуть передані до компетентних структур для внесення необхідних змін.

