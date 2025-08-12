В Британии судью наказали за грубость во время судебного заседания

Официальное замечание: судья семейного суда превысила пределы допустимого поведения

Судью семейного суда Великобритании Мартин Кушнер официально предупредили за ненадлежащее поведение после того, как она резко ответила участнику слушания. Об этом сообщает Law Gazette.

По данным Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), в ведомство поступило три жалобы на поведение судьи во время различных заседаний. Все они были схожего характера — Кушнер, по словам заявителей, повышала голос и кричала на представителей сторон или участников процесса.

Сама судья пояснила, что «терпение суда было серьезно испытано», а динамика конкретных дел делала слушания «чрезвычайно сложными для ведения». Она также предоставила детали личных обстоятельств, которые, по ее словам, повлияли на ее поведение.

Представитель JCIO напомнил, что Кодекс поведения судей требует от них быть вежливыми, терпеливыми, толерантными и пунктуальными, с уважением относиться ко всем, воздерживаться от крика или резких реплик даже в стрессовых ситуациях и всегда действовать профессионально.

Большинство обвинений против Кушнер было отклонено. Однако расследование подтвердило, что ее действия — в частности, проявление гнева к представителю стороны в одном деле и резкая реплика в адрес участника процесса в другом — были нарушением норм поведения.

При этом отмечено, что в обоих случаях инциденты были «кратковременными» и произошли «в условиях сложного для ведения слушания».

С учетом смягчающих обстоятельств главная судья совместно с лордом-канцлером ограничились официальным советом. Это — самая мягкая форма санкции в отношении судей, которая предшествует официальному предупреждению, выговору или отстранению от должности.

