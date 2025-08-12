Практика судів
У Британії суддю покарали за грубість під час судового засідання

12:03, 12 серпня 2025
Офіційне зауваження: суддя сімейного суду перевищила межі допустимої поведінки
У Британії суддю покарали за грубість під час судового засідання
Суддю сімейного суду Великої Британії, Мартін Кушнер, офіційно попередили за неналежну поведінку після того, як вона різко відповіла учаснику слухання. Про це повідомляє Law Gazette.

За даними Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), до відомства надійшло три скарги щодо поведінки судді під час різних засідань. Усі вони мали схожий характер — Кушнер, за словами заявників, підвищувала голос та кричала на представників сторін чи учасників процесу.

Сама суддя пояснила, що «терпіння суду було серйозно випробуване», а динаміка конкретних справ робила слухання «надзвичайно складними для ведення». Вона також надала деталі особистих обставин, які, за її словами, вплинули на її поведінку.

Представник JCIO нагадав, що Кодекс поведінки суддів вимагає від них бути ввічливими, терплячими, толерантними та пунктуальними, з повагою ставитися до всіх, утримуватися від крику чи різких реплік, навіть у стресових ситуаціях, і завжди діяти професійно.

Більшість звинувачень проти Кушнер було відхилено. Втім, розслідування підтвердило, що її дії — зокрема, прояв гніву до представника сторони в одній справі та різка репліка на адресу учасника процесу в іншій — були порушенням норм поведінки.

Водночас зазначено, що в обох випадках інциденти були «короткочасними» та сталися «в умовах складного для керування слухання».

Врахувавши пом’якшувальні обставини, головна суддя спільно з лордом-канцлером обмежилися офіційною порадою. Це — найлегша форма санкції щодо суддів, яка передує офіційному попередженню, догані чи звільненню з посади.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

