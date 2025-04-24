Законопроект Третьяковой об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам передали на рабочую группу

Комитет по вопросам социальной политики решил передать законопроект об ограничении пенсий прокурорам на доработку рабочей группе.

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Парламентский комитет по вопросам социальной политики проголосовал за создание рабочей группы для доработки ко второму чтению законопроекта об ограничении пенсий работающим прокурорам под руководством главы подкомитета по вопросам социальной защиты детей Татьяны Цыбы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 15 апреля приняла за основу законопроект 12278 о пенсионном обеспечении работников прокуратуры. До этого, в середине марта, депутаты отправили его на доработку, однако позже все же смогли принять в повторном первом чтении. При подготовке были учтены предложения главы комитета Галины Третьяковой.

В одобренной парламентом за основу редакции законопроекта предлагается установить, что пенсия, назначенная в соответствии с законами «О государственной службе», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания на условиях, предусмотренных законами «О прокуратуре», «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, не имеющим права на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не выплачивается.

Также, как указано в заключении комитета, пенсия, назначенная в соответствии с этой статьей (кроме лиц с инвалидностью I и II групп, лиц с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»), в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях, предусмотренных этой статьей, законами «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, имеющим право на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», выплачивается в размере, исчисленном в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Комитет указал, что целью законопроекта является изменение условий назначения пенсий прокурорам и применение единых оснований для их перерасчета.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О прокуратуре», которыми предусмотреть следующее:

пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 86 Закона «О прокуратуре» назначаются и выплачиваются после увольнения лица с должностей, которые дают право на назначение пенсии по этой статье;

прокурорам, которым установлена инвалидность в соответствии с законодательством, пенсия по инвалидности назначается в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

назначение (перерасчет) пенсии, выплата, приостановление и возобновление выплаты пенсий осуществляются в соответствии с этим Законом и Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», обжалование решения о назначении (перерасчете) пенсии или об отказе в назначении (перерасчете) пенсии осуществляется в соответствии с Законом «Об административной процедуре» с учетом особенностей, определенных этим Законом и Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

пенсия, назначенная в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях, предусмотренных этой статьей, законами «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, имеющим право на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», выплачивается в размере, исчисленном в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

пенсия, назначенная в соответствии с этой статьей, в период работы на должностях, которые дают право на назначение пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания на условиях, предусмотренных этой статьей, законами Украины «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», лицам, не имеющим права на назначение пенсии в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не выплачивается;

после увольнения с должностей, которые дают право на назначение пенсии в соответствии со статьей 86 Закона «О прокуратуре», выплата пенсии возобновляется;

пенсии, назначенные в соответствии с этим Законом, ежегодно с 1 марта пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен и применения коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с абзацами вторым и третьим части второй статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

уточняется, что к выслуге лет, дающей право на пенсию в соответствии с этой статьей, засчитывается время работы в научных учреждениях и образовательных заведениях Офиса Генерального прокурора; военная служба, половина срока получения высшего юридического образования по дневной форме обучения в учреждениях высшего образования.

А также уточнено, что право на пенсию за выслугу лет имеют лица, которые непосредственно перед обращением за назначением такой пенсии работают в научных учреждениях и образовательных заведениях Офиса Генерального прокурора.

Законопроект предусматривает, что изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кроме того, предложено предоставить Пенсионному фонду Украины статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Законопроект поручает Кабмину совместно с центральными органами правоохранительных органов до 1 декабря 2025 года разработать законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения/заработной платы прокурорам, в частности прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и служащим правоохранительных органов.

Автор: Наталя Мамченко

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