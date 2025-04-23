Рубио говорит, что США «сделали все возможное» для мира в Украине

По его словам, США «лучше понимают» РФ.

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Государственный секретарь США Марко Рубио говорит, что США со своей стороны «сделали все возможное» и будут делать это «до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед» в вопросе окончания войны РФ против Украины. Об этом он сказал в интервью порталу The Free Press.

По его словам, у войны России против Украины «нет военного решения», поэтому США стараются способствовать ее дипломатическому урегулированию.

«Мы пытаемся понять, какова позиция России – мы лучше понимаем это сейчас, потому что наконец поговорили с ними после трёх лет молчания, – какова украинская позиция, и выяснить: могут ли эти стороны вообще найти точки соприкосновения, ведь они говорят на разных языках», – заявил госсекретарь.

Ранее в СМИ появилась информация, что отмена участия госсекретаря США Марко Рубио в переговорах в Лондоне по мирным инициативам произошла после того, как Украина подготовила документ для европейцев, в котором говорилось, что не будет обсуждений территориальных вопросов до «полного и безусловного прекращения огня».

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