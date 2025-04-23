Рубіо каже, що США «зробили все можливе» для миру в Україні

За його словами, США «краще розуміють» РФ.

Джерело фото: Getty Images

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Державний секретар США Марко Рубіо каже, що США зі свого боку «зробили все можливе» і робитимуть це «доти, доки існує реалістичний шлях вперед» у питанні закінчення війни РФ проти України. Про це він сказав в інтервʼю порталу The Free Press.

За його словами, у війни Росії проти України «немає військового рішення», тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.

«Ми намагаємося зрозуміти, якою є позиція Росії – ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, – якою є українська позиція, і з'ясувати: чи можуть ці сторони взагалі знайти точки дотику, адже говорять різними мовами», – заявив держсекретар.

Раніше у медіа з'явилася інформація, що скасування участі держсекретаря США Марко Рубіо у перемовинах в Лондоні щодо мирних ініціатив відбулося після того, як Україна підготувала документ для європейців, у якому говорилося, що не буде обговорень територіальних питань до «повного та безумовного припинення вогню».

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