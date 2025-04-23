Рубіо скасував поїздку до Лондона, бо Україна підготувала документ про неможливість перемовин щодо територій до повного припинення вогню – Reuters

Залишаються й інші серйозні суперечки, включно з питанням скасування санкцій ЄС проти РФ до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа

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Скасування участі держсекретаря США Марко Рубіо у перемовинах в Лондоні щодо мирних ініціатив відбулося після того, як Україна підготувала документ для європейців, у якому говорилося, що не буде обговорень територіальних питань до «повного та безумовного припинення вогню». Про це повідомляє Reuters.

Джерело зазначило, що «очевидна нервозність США може свідчити про те, що українська позиція не узгоджується з тим, про що представники Вашингтона домовилися з росіянами».

Деякі з пропозицій Вашингтона були неприйнятними для європейських країн і Києва, повідомили численні джерела. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейці детально розповіли Сполученим Штатам про аспекти потенційної мирної угоди, які не підлягають обговоренню.

За словами дипломатів, крім статусу Криму залишаються інші серйозні суперечки, включно з питанням скасування санкцій Європейського Союзу проти РФ до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа.

Неявка Рубіо призвела до скасування ширшої зустрічі міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції та Німеччини, хоча українська делегація все ж завітала до Лондона та зустрілася там з очільником МЗС та міністром оборони Великої Британії.

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