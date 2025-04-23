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Рубио отменил поездку в Лондон, поскольку Украина подготовила документ о невозможности переговоров по территориям до полного прекращения огня – Reuters

16:07, 23 апреля 2025
Также сохраняются другие серьезные разногласия, включая вопрос снятия санкций ЕС против РФ до завершения переговоров, против чего категорически выступает Европа.
Рубио отменил поездку в Лондон, поскольку Украина подготовила документ о невозможности переговоров по территориям до полного прекращения огня – Reuters
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Отмена участия госсекретаря США Марко Рубио в переговорах в Лондоне по мирным инициативам произошла после того, как Украина подготовила документ для европейцев, в котором заявила, что обсуждение территориальных вопросов не будет проводиться до «полного и безусловного прекращения огня». Об этом сообщает Reuters.

Источник отметил, что «очевидная нервозность США может указывать на то, что позиция Украины не соответствует тому, о чем представители Вашингтона договаривались с россиянами».

Некоторые предложения Вашингтона были неприемлемы для европейских стран и Киева, сообщили многочисленные источники. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы подробно объяснили США аспекты потенциального мирного соглашения, которые не подлежат обсуждению.

По словам дипломатов, помимо статуса Крыма, сохраняются другие серьезные разногласия, включая вопрос снятия санкций Европейского Союза против РФ до завершения переговоров, против чего решительно выступает Европа.

Неявка Рубио привела к отмене более широкой встречи министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии, хотя украинская делегация все же посетила Лондон и встретилась там с главой МИД и министром обороны Великобритании.

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США россия ЕС война Великобритания Рубио

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Рубио отменил поездку в Лондон, поскольку Украина подготовила документ о невозможности переговоров по территориям до полного прекращения огня – Reuters

Также сохраняются другие серьезные разногласия, включая вопрос снятия санкций ЕС против РФ до завершения переговоров, против чего категорически выступает Европа.

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