В Житомирской области на Пасху мужчина ударил прохожего ножом

Мужчина во время перепалки и драки с прохожим схватился за нож и нанес удар оппоненту.

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В Бердичевском горрайонном суде избрали меру пресечения подозреваемому в покушении на умышленное убийство, сообщает пресс-служба суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал содержание под стражей сроком на 60 дней. Постановление суда может быть обжаловано в пятидневный срок.

23-летнего жителя Бердичевав подозревают в покушении на убийство: поздно вечером в Пасху вблизи местного парка отдыха между подозреваемым и прохожим возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой подозреваемый ударил потерпевшего ножом в грудь. Доказать свой замысел на убийство мужчине помешал случайный свидетель.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога и привел риски, среди которых укрывательство от органов досудебного расследования со стороны подозреваемого, влияние на свидетелей и потерпевшего; продолжение уголовного правонарушения, в котором подозревается.

Как сообщил подозреваемый в судебном заседании, он не собирался убивать потерпевшего, а ударил ножом в грудь случайно. Почему оставил место происшествия и не вызвал скорую помощь раненому, объяснить суду не смог.

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