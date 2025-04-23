Практика судов
  1. В Украине

В Житомирской области на Пасху мужчина ударил прохожего ножом

23:30, 23 апреля 2025
Мужчина во время перепалки и драки с прохожим схватился за нож и нанес удар оппоненту.
В Житомирской области на Пасху мужчина ударил прохожего ножом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бердичевском горрайонном суде избрали меру пресечения подозреваемому в покушении на умышленное убийство, сообщает пресс-служба суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал содержание под стражей сроком на 60 дней. Постановление суда может быть обжаловано в пятидневный срок.

23-летнего жителя Бердичевав подозревают в покушении на убийство: поздно вечером в Пасху вблизи местного парка отдыха между подозреваемым  и прохожим возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой подозреваемый ударил потерпевшего ножом в грудь. Доказать свой замысел на убийство мужчине помешал случайный свидетель.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога и привел риски, среди которых укрывательство от органов досудебного расследования со стороны подозреваемого, влияние на свидетелей и потерпевшего; продолжение уголовного правонарушения, в котором подозревается.

Как сообщил подозреваемый в судебном заседании, он не собирался убивать потерпевшего, а ударил ножом в грудь случайно. Почему оставил место происшествия и не вызвал скорую помощь раненому, объяснить суду не смог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Бердичев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что настало время вернуть МВФ его истинное предназначение

Сейчас МВФ непропорционально много времени и ресурсов уделяет вопросам изменения климата, гендерным и социальным проблемам – министр финансов США Скотт Бессент призвал пересмотреть деятельность организации.

ВККС просит кандидатов в судьи не пытаться искать задания будущего квалификационного экзамена

Член ВККС Сергей Чумак обратил внимание, что кандидатам в судьи не следует рисковать и пытаться получить задания будущего квалификационного экзамена.

Верховный Суд высказался об ограничении корпоративных прав акционера при передаче акций в управление АРМА и особенностях реализации прав по акциям

Владелец арестованных акций, переданных в управление АРМА в связи с исключительным случаем, не может ссылаться на нарушение своего права на управление, оспаривая решения общего собрания, поскольку до снятия ареста исключительно управляющий может реализовывать корпоративные права, связанные с акциями.

Рубио отменил поездку в Лондон, поскольку Украина подготовила документ о невозможности переговоров по территориям до полного прекращения огня – Reuters

Также сохраняются другие серьезные разногласия, включая вопрос снятия санкций ЕС против РФ до завершения переговоров, против чего категорически выступает Европа.

Верховная Рада рассмотрит изменения в КАСУ об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления

Орган местного самоуправления обязан рассмотреть требование об устранении нарушения законности и принять решение в срок не более 30 рабочих дней.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео