В Одессе нейтрализовали злоумышленников, которые занимались вымогательством и разбойными нападениями

Злоумышленники под надуманными предлогами вымогали деньги у представителей коммерческих структур.

Фото: ssu.gov.ua

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В Одессе СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая держала в страхе предпринимателей и терроризировала жителей региона. Об этом сообщило Управление СБУ в Одесской области.

Злоумышленники под вымышленными предлогами вымогали деньги у представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае отказа платить «дань» — применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством.

По данным следствия, главарем банды оказался 27-летний военнослужащий, который находится под стражей в городском СИЗО за совершение других преступлений. Четверо его сообщников действовали на свободе, один из которых также является военнослужащим.

Установлено, что участники банды причастны к ряду эпизодов преступной деятельности. В частности, они пытались «выбить» несуществующий долг у одесского предпринимателя.

Правоохранители уже задержали всех участников преступной группы.

Во время обысков по месту нахождения лидера банды и местам проживания фигурантов были изъяты неопровержимые доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время всем пятерым фигурантам сообщено о подозрении.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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