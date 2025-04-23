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В Одесі нейтралізували зловмисників, які займалися вимаганням і розбійними нападами

23:11, 23 квітня 2025
Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з представників комерційних структур.
В Одесі нейтралізували зловмисників, які займалися вимаганням і розбійними нападами
Фото: ssu.gov.ua
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В Одесі СБУ нейтралізувала кримінальне угруповання, яке тримало у страху підприємців і тероризувало мешканців регіону. Про це повідомило Управління СБУ в Одеській області.

Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з представників комерційних структур, у тому числі малого бізнесу. У разі несплати «данини» – застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством.

За даними слідства, очільником банди виявився 27-річний військовослужбовець, який перебуває під вартою в міському СІЗО за вчинення інших злочинів. Четверо його спільників діяли на волі, один з яких також військовослужбовець.

Було встановлено, що учасники банди причетні до низки епізодів злочинної діяльності. Серед іншого, вони намагались «вибити» неіснуючий борг з одеського підприємця.

Правоохоронці вже затримали всіх учасників злочинної групи.

Під час обшуків за місцем перебування лідера банди та місцями проживання фігурантів провадження вилучено беззаперечні докази протиправної діяльності.

Наразі усім п’яти фігурантам повідомлено про підозру. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ Одеса

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