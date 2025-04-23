У Харкові дитина зібрала вибухівку — пристрій здетонував

Хлопець отримав серйозні травми.

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У Харкові внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою постраждав 13-річний хлопець. Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності.

За попередньою інформацією, дитина самостійно зібрала вибуховий механізм із порожнього балона від пневматичної зброї та сірки з сірників. Пристрій вибухнув у хлопця в руці.

У результаті вибуху школяр отримав серйозні поранення руки та тіла, його шпиталізували.

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