В Харькове ребенок собрал взрывчатку — устройство сдетонировало

Парень получил серьезные травмы.

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В Харькове в результате детонации самодельного взрывного устройства пострадал 13-летний парень. Об этом сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

По предварительной информации, ребенок самостоятельно собрал взрывной механизм из пустого баллона от пневматического оружия и серы из спичек. Устройство взорвалось у парня в руке.

В результате взрыва школьник получил серьезные ранения руки и тела, его госпитализировали.

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