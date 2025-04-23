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Верховная Рада рассмотрит изменения в КАСУ об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления

15:50, 23 апреля 2025
Орган местного самоуправления обязан рассмотреть требование об устранении нарушения законности и принять решение в срок не более 30 рабочих дней.
Верховная Рада рассмотрит изменения в КАСУ об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления
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В закон «О местном самоуправлении» предлагается ввести новую главу, регулирующую обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления.  Соответствующий законопроект 13150-2 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Роман Лозинский, Федор Вениславский, Наталия Пипа и другие.

Инициаторы предлагают создать систему органов по обеспечению законности, в которую войдут:

  • центральный орган исполнительной власти, определенный правительством, обеспечивающий законность в деятельности областных советов;
  • на региональном уровне – областные госадминистрации, обеспечивающие законность в деятельности районных советов;
  • на районном уровне – районные госадминистрации, обеспечивающие законность в деятельности сельских, поселковых, городских, районных в городах советов и их исполнительных органов.

К предмету обеспечения законности будут относиться:

  • нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;
  • индивидуальные акты, принятые органами местного самоуправления с нарушением закона, с превышением полномочий или с существенным нарушением процедуры их принятия.

Органы по обеспечению законности осуществляют мониторинг актов органов местного самоуправления в порядке, установленном Кабмином.

Орган местного самоуправления рассматривает требование об устранении нарушения законности и принимает решение в срок не более 30 рабочих дней.

Акты органов местного самоуправления или их отдельные положения признаются незаконными в случае их несоответствия Конституции или законам и отменяются в судебном порядке.

Акты или их отдельные положения, признанные незаконными по иску органа по обеспечению законности, теряют силу с момента вступления в законную силу решения суда. Акты органов местного самоуправления, принятые на их основе, совершенные сделки и т.д., в том числе с лицами, которые не знали и не могли знать о незаконности таких решений, могут быть признаны судом недействительными.

Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в таких случаях, возмещается за счет средств местного бюджета.

Приостановление действия акта органа местного самоуправления с явными признаками угрозы нарушения территориальной целостности Украины влечет обязательное приостановление исполнения такого акта любыми физическими и юридическими лицами, осуществления определенных таким актом полномочий, наступления юридически значимых последствий при применении указанного акта, а также запрет на любые действия с имуществом (отчуждение, передача прав и т.д.), если соответствующее право возникло на основании приостановленного акта.

Соответствующие изменения депутаты также предлагают внести в Кодекс административного судопроизводства.

В частности, предлагается установить, что обеспечение иска допускается как до подачи иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если очевидны признаки противоправности акта органа местного самоуправления, а непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным выполнение судебного решения о восстановлении состояния, существовавшего до принятия такого акта (в делах об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления).

В КАСУ вводится отдельная статья 289-6 «Особенности производства по делам об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления».

С исковым заявлением вправе обратиться уполномоченный орган по обеспечению законности.

Дела об обеспечении законности рассматриваются окружным административным судом по местонахождению соответствующего органа местного самоуправления по правилам общего производства в течение 15 дней с момента открытия производства по делу.

При рассмотрении таких административных дел суд проверяет, принят ли акт органа местного самоуправления на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и законами Украины, а при осуществлении органом местного самоуправления делегированных полномочий органа исполнительной власти – также с соблюдением других актов законодательства.

Законопроект является альтернативным законопроекту 13150, который, как писала «Судебно-юридическая газета», внесла группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Александр Корниенко, Елена Шуляк и Андрей Мотовиловец, а также законопроекту 13150-1, который внесли Юлия Тимошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины КАСУ

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