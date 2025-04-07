Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали законопроект о надзоре за законностью решений местного самоуправления

Как утверждают инициаторы законопроекта, после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

Фото: sluga-narodu.com

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Группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Александр Корниенко, Елена Шуляк и Андрей Мотовиловец, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №13150 об обеспечении законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.

Как отмечают депутаты, с началом в 2014 году реформы местного самоуправления и территориальной организации власти («реформа децентрализации») начался процесс передачи широкого круга полномочий государства «на места», то есть на уровень территориальных громад, что также сопровождалось наделением органов местного самоуправления базового уровня соответствующими финансовыми ресурсами.

Эффективная реализация реформы невозможна без должного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе по вопросам обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления.

После лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум соответствующего законодательного регулирования. Отсутствие надлежащей системы обеспечения законности актов органов местного самоуправления привело к ряду проблем, главной из которых стало увеличение вероятности принятия органами местного самоуправления незаконных решений.

Таким образом, «учитывая системный законодательный пробел в вопросе обеспечения законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления» и «очевидный дисбаланс системы сдержек и противовесов во взаимоотношениях между государством и местным самоуправлением», по мнению депутатов, существует настоятельная необходимость обновления действующего законодательства в этой сфере.

Законопроектом предлагается установить, что органом, обеспечивающим законность актов областных советов, является Кабинет Министров или определенный им центральный орган исполнительной власти.

До принятия законов о разграничении полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти, а также об особенностях осуществления исполнительной власти в городах Киеве и Севастополе, обеспечение законности актов соответствующих органов и должностных лиц местного самоуправления также осуществляется Кабинетом Министров или определенным им центральным органом исполнительной власти.

Органами, обеспечивающими законность актов сельских, поселковых, городских, районных в городе советов, их исполнительных органов, районных советов, соответствующих должностных лиц местного самоуправления, являются областные государственные администрации.

Органы, обеспечивающие законность, обеспечивают законность актов органов и должностных лиц местного самоуправления путем:

предотвращения нарушений законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

государственного контроля за актами органов и должностных лиц местного самоуправления;

органы, обеспечивающие законность, осуществляют государственный контроль за актами органов и должностных лиц местного самоуправления в случае отсутствия у других органов исполнительной власти полномочий по осуществлению государственного надзора и контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления в соответствующей сфере (отрасли).

Государственный контроль за актами органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляется в отношении:

нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления;

индивидуальных актов, принимаемых органами и должностными лицами местного самоуправления по вопросам отчуждения объектов гражданских прав территориальной громады или общей собственности территориальных громад соответствующего района, области, если такое отчуждение осуществляется без применения публичных конкурсных процедур, предусмотренных законом;

индивидуальных актов, содержащих признаки принятия органом или должностным лицом местного самоуправления решения не на основании, не в пределах полномочий или не способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Органы, обеспечивающие законность, осуществляют государственный контроль за актами органов и должностных лиц местного самоуправления и применяют соответствующие меры не позднее 60 дней с даты вступления в силу соответствующего акта органа или должностного лица местного самоуправления в соответствии с методикой, утвержденной Кабинетом Министров.

Выявление акта органа или должностного лица местного самоуправления либо его части, противоречащих Конституции или законам Украины, является основанием для обращения органа, обеспечивающего законность, к такому органу или должностному лицу местного самоуправления с требованием об устранении соответствующего нарушения законности, которое обязательно к рассмотрению в течение 20 рабочих дней с даты его получения.

В случае отклонения или нерассмотрения органом или должностным лицом местного самоуправления требования в установленный срок орган, обеспечивающий законность, может обратиться в суд с иском о признании акта органа или должностного лица местного самоуправления незаконным.

Также предлагается создать Единый государственный реестр актов местного самоуправления и детализировать полномочия местных государственных администраций по вопросам координации и обеспечения законности в деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Автор: Наталя Мамченко

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