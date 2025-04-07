Игровой бизнес в Украине за четыре года увеличил уплату налогов в 143 раза

Фискализация и выход отрасли из тени дали положительный эффект в уплате налогов, отметил Даниил Гетманцев.

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В январе-марте 2025 года в бюджет поступило 5,4 млрд грн налоговых платежей от субъектов игрового бизнеса. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который отметил, что это на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Это в 143 раза превышает уровень января-марта 2021 года (37,7 млн грн)», — указал он.

По словам главы парламентского Комитета, структура налоговых поступлений в январе-марте 2025 года на графике ниже:

«Сумма выручки с применением РРО/ПРРО в январе-феврале 2025 года составила 8,5 млрд грн, что в 18,5 раз превышает уровень января-февраля 2024 года (0,5 млрд грн)», — отметил Гетманцев.

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