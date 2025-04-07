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Гральний бізнес в Україні за чотири роки збільшив сплату податків у 143 рази

21:15, 7 квітня 2025
Фіскалізація та вихід з тіні галузі дали позитивний ефект в сплаті податків, вказав Данило Гетманцев.
Гральний бізнес в Україні за чотири роки збільшив сплату податків у 143 рази
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У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 5,4 млрд грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який зазначив, що це на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

«Це у 143 рази перевищує рівень січня-березня 2021 року (37,7 млн грн)», - вказав він.

За словами голова парламентського Комітету, структура податкових надходжень у січні-березні 2025 року на графіку нижче:

 

«Сума виторгів із застосуванням РРО/ПРРО у січні-лютому 2025 року склала 8,5 млрд грн, що перевищує у 18,5 раз рівень січня-лютого 2024 р. (0,5 млдр грн)», - зазначив Гетманцев.

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податки Данило Гетманцев

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