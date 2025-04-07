Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Харкові посадовців газової компанії судили через загибель робітників на аварійних роботах

15:53, 7 квітня 2025
У Харкові двоє посадовців газорозподільного підприємства отримали умовні терміни за загибель робітників.
У Харкові посадовців газової компанії судили через загибель робітників на аварійних роботах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові двох посадовців газорозподільного підприємства визнали винними в порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі двох робітників. Трагедія сталася в грудні 2023 року під час аварійних робіт на вулиці Шевченка. Через порушення правил охорони праці в траншеї без кріплень загинули двоє працівників.

Йдеться про майстра зміни та старшого майстра Харківської міської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України». Слідство встановило, що обвинувачені допустили підлеглих до роботи в небезпечних умовах і не забезпечили належного контролю, а також не оформили необхідні документи.

Обидва фігуранти визнали свою провину та уклали угоди про визнання винуватості з прокуратурою. Київський районний суд м. Харкова у справі № 953/10028/24 врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, відшкодування витрат на поховання та моральної шкоди родинам загиблих, а також позитивні характеристики з місця роботи. Крім того, суд звернув увагу на важливість підприємства для енергетичної безпеки України в умовах війни.

Обидва обвинувачені, які раніше не мали судимостей, активно працювали під час бойових дій після 24 лютого 2022 року і брали участь у ліквідації наслідків обстрілів.

За результатами судового розгляду кожному з обвинувачених призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання терміну на один рік. Їм також покладено обов'язок періодично з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Крім того, суд постановив стягнути з кожного по 4543,68 грн на користь держави для відшкодування витрат на судову експертизу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європа готова вести переговори зі США, але ми також готові відповісти контрзаходами – Урсула фон дер Ляєн

Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів – голова Єврокомісії.

Жінка вимагала оформити їй закордонний паспорт без використання біометричних даних і без застосування безконтактного електронного носія — що вирішив Верховний Суд

Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься лише у паспорті громадянина України – позиція Верховного Суду.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зареєстрували законопроект щодо нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як стверджують ініціатори законопроекту, після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

Члени ВККС можуть перевіряти роботи і виставляти бали у вихідні дні чи в період перебування у відпустці або на лікарняному – Сергій Чумак

При цьому можливість віддаленого доступу до «Системи автоматизації робочих процесів Комісії», навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду