У Харкові посадовців газової компанії судили через загибель робітників на аварійних роботах

У Харкові двоє посадовців газорозподільного підприємства отримали умовні терміни за загибель робітників.

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У Харкові двох посадовців газорозподільного підприємства визнали винними в порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі двох робітників. Трагедія сталася в грудні 2023 року під час аварійних робіт на вулиці Шевченка. Через порушення правил охорони праці в траншеї без кріплень загинули двоє працівників.

Йдеться про майстра зміни та старшого майстра Харківської міської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України». Слідство встановило, що обвинувачені допустили підлеглих до роботи в небезпечних умовах і не забезпечили належного контролю, а також не оформили необхідні документи.

Обидва фігуранти визнали свою провину та уклали угоди про визнання винуватості з прокуратурою. Київський районний суд м. Харкова у справі № 953/10028/24 врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, відшкодування витрат на поховання та моральної шкоди родинам загиблих, а також позитивні характеристики з місця роботи. Крім того, суд звернув увагу на важливість підприємства для енергетичної безпеки України в умовах війни.

Обидва обвинувачені, які раніше не мали судимостей, активно працювали під час бойових дій після 24 лютого 2022 року і брали участь у ліквідації наслідків обстрілів.

За результатами судового розгляду кожному з обвинувачених призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання терміну на один рік. Їм також покладено обов'язок періодично з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Крім того, суд постановив стягнути з кожного по 4543,68 грн на користь держави для відшкодування витрат на судову експертизу.

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