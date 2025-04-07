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В Харькове должностных лиц газовой компании судили из-за гибели рабочих на аварийных работах

15:53, 7 апреля 2025
В Харькове двое должностных лиц газораспределительного предприятия получили условные сроки за гибель рабочих.
В Харькове должностных лиц газовой компании судили из-за гибели рабочих на аварийных работах
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В Харькове двух должностных лиц газораспределительного предприятия признали виновными в нарушении правил безопасности, что привело к гибели двух рабочих. Трагедия произошла в декабре 2023 года во время аварийных работ на улице Шевченко. Из-за нарушения правил охраны труда в траншее без креплений погибли двое работников.

Речь идет о мастере смены и старшем мастере Харьковского городского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины». Следствие установило, что обвиняемые допустили подчиненных к работе в опасных условиях и не обеспечили надлежащего контроля, а также не оформили необходимые документы.

Оба фигуранта признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности с прокуратурой. Киевский районный суд г. Харькова по делу № 953/10028/24 учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, возмещение расходов на погребение и морального вреда семьям погибших, а также положительные характеристики с места работы. Кроме того, суд обратил внимание на важность предприятия для энергетической безопасности Украины в условиях войны.

Оба обвиняемых, которые ранее не имели судимостей, активно работали во время боевых действий после 24 февраля 2022 года и участвовали в ликвидации последствий обстрелов.

По результатам судебного разбирательства каждому из обвиняемых назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения срока на один год. Им также возложена обязанность периодически являться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, суд постановил взыскать с каждого по 4543,68 грн в пользу государства для возмещения расходов на судебную экспертизу.

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