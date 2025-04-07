США не будут облагать пошлиной посылки украинских предпринимателей до $800

Если украинские товары превышают $800, накладываются 10% таможенных пошлин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация США сообщила о новых таможенных пошлинах на экспорт товаров из Украины и других стран. В то же время для товаров стоимостью до 800 долларов США таможенные пошлины не будут применяться.

По информации Укрпочты, представители Почты США (USPS) подтвердили, что на импорт в США будут накладываться минимум 10% таможенных пошлин. Однако, при условии, что стоимость товара не превышает 800 долларов, пошлину платить не придется, поскольку сохраняется беспошлинный лимит - так называемый де минимис (de minimis). Этот лимит будет оставаться в силе до тех пор, пока Министр торговли США не определит, что в стране функционирует система для фиксации и сбора пошлины на импортные товары.

Если же товар в посылке превышает указанную сумму, на него накладываются 10% таможенных пошлин, а также возможны другие таможенные сборы или тарифы. При этом вопрос введения аналогичной европейской системы IOSS, которая предусматривает взимание пошлины при покупке на маркетплейсах, сейчас находится на рассмотрении, и конкретные решения пока не приняты.

Система беспошлинного ввоза до 800 долларов будет оставаться в силе до тех пор, пока в США не будет внедрена надлежащая система сбора пошлин на весь импорт.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.