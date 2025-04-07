Практика судов
  1. В мире

Министр торговли США Лутник объяснил, почему Трамп наложил пошлины даже на безлюдные острова с пингвинами

12:29, 7 апреля 2025
Безлюдные острова Герд и Макдональд возле Антарктиды попали под новые пошлины США, чтобы предотвратить обход ограничений другими странами.
Министр торговли США Лутник объяснил, почему Трамп наложил пошлины даже на безлюдные острова с пингвинами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Дональд Трамп ввел пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд возле Антарктиды, чтобы закрыть лазейки для стран, обходящих тарифные ограничения. Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник в эфире CBS News.

Ведущая Маргарет Бреннан поинтересовалась, почему тарифы были наложены на такие территории, как острова Херд и Макдональд, которые «не экспортируют в США и буквально населены пингвинами».

«Вы использовали искусственный интеллект, чтобы это придумать?» — пошутила Бреннан.

Лутник ответил, что суть введенных ограничений заключалась в том, чтобы не оставить ни одно государство вне списка.

Министр отметил, что Вашингтон хочет положить конец «бессмысленным лазейкам», которые могут использовать третьи страны для обхода уже действующих пошлин.

Он напомнил, что еще в 2018 году, во время первого президентского срока, Дональд Трамп ввел тарифы против Китая. Тогда, по его словам, Пекин начал обходить их через другие государства.

«Так что, конец этим лазейкам. Трамп пытается сказать: «Я собираюсь исправить торговый дефицит Соединенных Штатов Америки». Это вопрос национальной безопасности... Он устал от того, что весь остальной мир его обдирает», — заявил Лутник.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали законопроект о надзоре за законностью решений местного самоуправления

Как утверждают инициаторы законопроекта, после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

Члены ВККС могут проверять работы и выставлять баллы в выходные дни или в период нахождения в отпуске либо на больничном – Сергей Чумак

При этом возможность удаленного доступа к «Системе автоматизации рабочих процессов Комиссии», даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

Президент подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя подписан Президентом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – народные депутаты внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье.

«Ни там, ни тут» — история проверки главой ВККС практических заданий кандидатов в апелляционные административные суды превращается в детектив

По официальной информации ВККС, во время проверки практических заданий участников конкурса в апелляционные административные суды, Андрей Пасечник был в отпуске и на больничном.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду