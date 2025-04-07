Министр торговли США Лутник объяснил, почему Трамп наложил пошлины даже на безлюдные острова с пингвинами

Безлюдные острова Герд и Макдональд возле Антарктиды попали под новые пошлины США, чтобы предотвратить обход ограничений другими странами.

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Президент Дональд Трамп ввел пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд возле Антарктиды, чтобы закрыть лазейки для стран, обходящих тарифные ограничения. Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник в эфире CBS News.

Ведущая Маргарет Бреннан поинтересовалась, почему тарифы были наложены на такие территории, как острова Херд и Макдональд, которые «не экспортируют в США и буквально населены пингвинами».

«Вы использовали искусственный интеллект, чтобы это придумать?» — пошутила Бреннан.

Лутник ответил, что суть введенных ограничений заключалась в том, чтобы не оставить ни одно государство вне списка.

Министр отметил, что Вашингтон хочет положить конец «бессмысленным лазейкам», которые могут использовать третьи страны для обхода уже действующих пошлин.

Он напомнил, что еще в 2018 году, во время первого президентского срока, Дональд Трамп ввел тарифы против Китая. Тогда, по его словам, Пекин начал обходить их через другие государства.

«Так что, конец этим лазейкам. Трамп пытается сказать: «Я собираюсь исправить торговый дефицит Соединенных Штатов Америки». Это вопрос национальной безопасности... Он устал от того, что весь остальной мир его обдирает», — заявил Лутник.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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