Міністр торгівлі США Лутнік пояснив, чому Трамп наклав мита навіть на безлюдні острови з пінгвінами

Безлюдні острови Герд і Макдональд біля Антарктиди потрапили під нові мита США, аби запобігти обходу обмежень іншими країнами.

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Президент Дональд Трамп наклав мита на безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, щоб закрити лазівки країнам для обходу тарифів. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік у ефірі CBS News.

Зокрема, ведуча Маргарет Бреннан запитала, чому на безлюдні території, такі як острови Герд і Макдональд, були накладені тарифи, вони ж «не експортують до Штатів і в буквальному сенсі населені пінгвінами».

«Ви використовували штучний інтелект, щоб згенерувати це?» — запитала Бреннан.

Лутнік відповів, що ідея запровадження торговельних обмежень полягала в тому, щоб не залишити жодної держави поза списком.

Як зауважив міністр, Вашингтон хоче покласти край «безглуздим лазівкам», які можуть використовувати треті країни для обходу мит, введених раніше.

Він нагадав, як у 2018 році під час першого президентського терміну Дональд Трамп увів мита проти Китаю. Тоді Пекін, як стверджує міністр, почав обходити їх через інші країни.

«Отже, кінець цим лазівкам. Трамп намагається сказати: «Я збираюся виправити торговий дефіцит Сполучених Штатів Америки». Це питання національної безпеки... Він втомився від того, що його обдирає решта світу», — заявив Лутнік.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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