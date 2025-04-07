МВС Німеччини виступає за проведення навчань з цивільного захисту в школах

У Німеччині виступили за підготовку молоді в школах до кризових ситуацій і можливої війни.

Джерело фото: Joshua Hoehne / Unsplash

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У зв'язку з «безпековою ситуацією» Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступає за підготовку цивільного населення до сценарію війни, в тому числі у школах, пише Spiegel.

Федеральне міністерство внутрішніх справ на чолі з в.о. міністра Ненсі Фезер виступило за підготовку молоді в школах до кризових ситуацій і можливої війни.

«У зв'язку з останніми подіями у сфері безпеки слід приділяти більше уваги цивільному захисту, в тому числі у шкільній освіті», – заявив речник міністерства.

Міністерство внутрішніх справ зазначає, що хоча федеральні землі відповідають за «визначення змісту навчання» в школах. Тим не менше, федеральний уряд і федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих готові допомогти з «матеріалами для молоді та вчителів».

У Міністерстві також привітали нещодавно презентовану ініціативу Європейської комісії «підготуватися до криз, пов'язаних з війною», а також порадили громадянам запастися водою, продуктами харчування та іншими товарами першої необхідності.

«За наявності запасу щонайменше на 72 години тимчасові кризові ситуації можна легко врегулювати», — сказав речник.

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Польщі спільно з Міноборони і урядовим центром безпеки підготують довідник з рекомендаціями щодо виживання населення у кризовий період. Ним мають забезпечити кожну сім’ю в країні до кінця року.

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