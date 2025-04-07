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МВД Германии выступает за проведение занятий по гражданской защите в школах

12:36, 7 апреля 2025
В Германии высказались за подготовку молодежи в школах к кризисным ситуациям и возможной войне.
МВД Германии выступает за проведение занятий по гражданской защите в школах
Источник фото: Joshua Hoehne / Unsplash
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В связи с «безопасной ситуацией» Министерство внутренних дел Германии выступает за подготовку гражданского населения к сценарию войны, включая школы, пишет Spiegel.

Федеральное министерство внутренних дел во главе с и.о. министра Нэнси Фезер высказалось за подготовку молодежи в школах к кризисным ситуациям и возможной войне.

«В связи с последними событиями в области безопасности следует уделять больше внимания гражданской защите, включая школьное образование», — заявил представитель министерства.

Министерство внутренних дел отмечает, что хотя федеральные земли несут ответственность за «определение содержания обучения» в школах, тем не менее, федеральное правительство и федеральное ведомство по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях готовы помочь с «материалами для молодежи и учителей».

Министерство также приветствовало недавно представленную инициативу Европейской комиссии «подготовиться к кризисам, связанным с войной», а также порекомендовало гражданам запастись водой, продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

«Имея запас хотя бы на 72 часа, временные кризисные ситуации можно легко урегулировать», — сказал представитель министерства.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Польши совместно с Министерством обороны и правительственным центром безопасности подготовит справочник с рекомендациями по выживанию населения в кризисный период. Им планируют обеспечить каждую семью в стране до конца года.

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МВД Германия война обучение школа

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