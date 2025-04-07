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Starlink или ничего – почему Украине не хватает альтернатив в спутниковой связи

12:18, 7 апреля 2025
Eutelsat не сможет быстро ослабить контроль Starlink над коммуникациями Украины, но ищет альтернативы.
Starlink или ничего – почему Украине не хватает альтернатив в спутниковой связи
Фото: Forbes.ua
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Украинцы могут остаться в зависимости от спутниковой связи Starlink, поскольку на данный момент нет краткосрочных альтернатив, которые могли бы заменить эту систему, сообщает Politico. В случае прекращения поставок Starlink, который поддерживает связь с больницами, военными базами и другими критически важными учреждениями в Украине, страна может столкнуться с серьезными трудностями.

Европейский Союз уже ищет альтернативы для Украины. Одним из вариантов является французско-британский оператор Eutelsat, однако, по словам главного исполнительного директора компании Евы Бернеке, сегодняшние альтернативы, включая Eutelsat, не готовы к такой масштабной замене.

«Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте просто будем очень честными», - отметила Бернеке.

Несмотря на это, Eutelsat признает, что компания не способна конкурировать со Starlink, который имеет гораздо большую пропускную способность благодаря своей огромной сети из 7 тысяч спутников. Для сравнения, Eutelsat имеет лишь 600 спутников, что значительно ограничивает ее возможности по сравнению с сетью Starlink.

Также, в отличие от Starlink, спутники Eutelsat не обеспечивают такую же скорость и низкую задержку связи, что важно для военных операций и других критических задач.

В Украине в 2023 году было продано более 42 тысяч комплектов Starlink, что демонстрирует важность этой технологии для страны. В то же время, Бернеке считает, что для резервных нужд можно иметь несколько тысяч комплектов Eutelsat, что станет запасом на случай необходимости.

Сейчас компания ведет переговоры с Европейским Союзом для обеспечения финансирования на отправку дополнительных комплектов для Украины и расширения пропускной способности своих спутниковых сетей.

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США

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