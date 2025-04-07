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Starlink або нічого – чому Україні не вистачає альтернатив у супутниковому зв'язку

12:18, 7 квітня 2025
Eutelsat не зможе швидко послабити контроль Starlink над комунікаціями України, але шукає альтернативи.
Starlink або нічого – чому Україні не вистачає альтернатив у супутниковому зв'язку
Фото: Forbes.ua
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Українці можуть залишитися в залежності від супутникового зв'язку Starlink, оскільки на даний момент немає короткострокових альтернатив, які могли б замінити цю систему, повідомляє Politico. У разі припинення постачання Starlink, який підтримує зв'язок з лікарнями, військовими базами та іншими критично важливими установами в Україні, країна може зіткнутися з серйозними труднощами.

Європейський Союз вже шукає альтернативи для України. Одним з варіантів є французько-британський оператор Eutelsat, однак, за словами головної виконавчої директорки компанії Єви Бернеке, сьогоднішні альтернативи, включаючи Eutelsat, не готові до такої масштабної заміни.

«Якби ми захотіли взяти на себе всю потужність зв'язку для України та всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте просто будемо дуже чесними», — зазначила Бернеке.

Незважаючи на це, Eutelsat визнає, що компанія не здатна конкурувати з Starlink, який має набагато більшу пропускну здатність завдяки своїй величезній мережі з 7 тисяч супутників. Для порівняння, Eutelsat має лише 600 супутників, що значно обмежує її можливості в порівнянні з мережею Starlink.

Також, на відміну від Starlink, супутники Eutelsat не забезпечують таку ж швидкість і низьку затримку зв'язку, що важливо для військових операцій та інших критичних завдань.

В Україні в 2023 році було продано понад 42 тисячі комплектів Starlink, що демонструє важливість цієї технології для країни. Водночас, Бернеке вважає, що для резервних потреб можна мати кілька тисяч комплектів Eutelsat, що стане запасом на випадок необхідності.

Наразі компанія веде переговори з Європейським Союзом для забезпечення фінансування на відправку додаткових комплектів для України та розширення пропускної здатності своїх супутникових мереж.

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США

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