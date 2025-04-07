Коли роботодавець має перенести щорічну відпустку — роз’яснення Держпраці

Щорічна відпустка має бути перенесена на вимогу працівника, якщо роботодавець порушив термін письмового повідомлення про її надання або несвоєчасно виплатив зарплату за період відпустки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснило, коли роботодавець має перенести щорічну відпустку.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки», щорічна відпустка на вимогу працівника має бути перенесена на інший період у випадку порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки або несвоєчасної виплати роботодавцем заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Також щорічна відпустка переноситься на інший період або продовжується в разі:

тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням заробітної плати;

настання строку відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами;

збігу щорічної відпустки з відпусткою в зв'язку з навчанням;

встановлення, згідно з Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», такого факту.

Щорічна відпустка за ініціативою роботодавця, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із профспілкою в разі, коли надання такої відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Новий термін щорічної відпустки в разі її перенесення встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.