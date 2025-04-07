Коли роботодавець має перенести щорічну відпустку — роз’яснення Держпраці

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області роз’яснило, коли роботодавець має перенести щорічну відпустку.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про відпустки», щорічна відпустка на вимогу працівника має бути перенесена на інший період у випадку порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки або несвоєчасної виплати роботодавцем заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.
Також щорічна відпустка переноситься на інший період або продовжується в разі:
Щорічна відпустка за ініціативою роботодавця, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із профспілкою в разі, коли надання такої відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.
Новий термін щорічної відпустки в разі її перенесення встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем.
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