Когда работодатель должен перенести ежегодный отпуск — разъяснение Гоструда

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснило, когда работодатель обязан перенести ежегодный отпуск.
Согласно статье 11 Закона Украины «Об отпусках», ежегодный отпуск по требованию работника должен быть перенесён на другой период в случае нарушения работодателем срока письменного уведомления сотрудника о дате предоставления отпуска или несвоевременной выплаты заработной платы за период отпуска.
Также ежегодный отпуск подлежит переносу или продлению в следующих случаях:
Ежегодный отпуск по инициативе работодателя может быть перенесён на другой период исключительно по письменному согласию работника и с согласия профсоюза — в случае, если предоставление отпуска в ранее согласованный срок может негативно повлиять на нормальный ход работы предприятия. При этом часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней должна быть использована в текущем рабочем году.
Новая дата ежегодного отпуска в случае его переноса устанавливается по соглашению между работником и работодателем.
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