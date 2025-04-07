Когда работодатель должен перенести ежегодный отпуск — разъяснение Гоструда

Ежегодный отпуск должен быть перенесен по требованию работника, если работодатель нарушил срок письменного уведомления о его предоставлении или несвоевременно выплатил зарплату за период отпуска.

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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области разъяснило, когда работодатель обязан перенести ежегодный отпуск.

Согласно статье 11 Закона Украины «Об отпусках», ежегодный отпуск по требованию работника должен быть перенесён на другой период в случае нарушения работодателем срока письменного уведомления сотрудника о дате предоставления отпуска или несвоевременной выплаты заработной платы за период отпуска.

Также ежегодный отпуск подлежит переносу или продлению в следующих случаях:

временная нетрудоспособность работника, подтверждённая в установленном порядке;

выполнение работником государственных или общественных обязанностей, если согласно законодательству он подлежит освобождению от основной работы с сохранением заработной платы;

наступление срока отпуска по беременности и родам;

совпадение ежегодного отпуска с отпуском в связи с обучением;

установление факта лишения личной свободы в результате вооружённой агрессии против Украины (в соответствии с Законом Украины «О социальном и правовом защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооружённой агрессии против Украины, и членов их семей»).

Ежегодный отпуск по инициативе работодателя может быть перенесён на другой период исключительно по письменному согласию работника и с согласия профсоюза — в случае, если предоставление отпуска в ранее согласованный срок может негативно повлиять на нормальный ход работы предприятия. При этом часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней должна быть использована в текущем рабочем году.

Новая дата ежегодного отпуска в случае его переноса устанавливается по соглашению между работником и работодателем.

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