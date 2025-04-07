Из-за реформы старшей школы не все дети смогут продолжить обучение в своем учебном заведении

Где будут учиться дети, которые не смогут продолжить обучение в своей школе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины объяснило, что на самом деле предполагает реформа старшей школы. В частности, реформа изменит:

Выбор учениками профилей и предметов / курсов. В местности, где живет ученик, учебное заведение должно предложить разнообразные профили, а не только гуманитарные. Для внедрения реформы нужно изменить сеть учебных заведений. Старшие ученики должны учиться в крупных лицеях: чем больше учеников на параллели, тем больше групп можно создать для выбора профилей и предметов / курсов. Тогда появится возможность предложить учителям в лицеях полную нагрузку, а также обеспечить преподавание профильных предметов / курсов. Также лицеям будет предоставлено необходимое оборудование. Лучше всего, если лицеи будут отдельными. Ведь старшеклассники требуют других подходов, чем младшие ученики, а способ организации обучения может быть другим (например, сменные группы вместо классов, изучение одного предмета в рамках семестра по модульному принципу и т. д.).

Что не меняет реформа:

Гимназии и начальные школы (1–9, 5–9, 1–4 классы) НЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ. Однако предлагается изменить тип отдельных учебных заведений. Некоторые из них станут лицеями (будут обучать преимущественно старшеклассников), другие – гимназиями и начальными школами и будут принимать детей громады соответствующего возраста. Например, в Шептицкой громаде (Львовская область) уже происходит реорганизация сети учебных заведений. Сейчас там работает один отдельный академический лицей (будет два), большинство других учебных заведений – гимназии (1–9 классы), и одно – начальная школа (1–4 классы). В громаде школы не закрыты и не планируют закрывать.

Начальная школа останется как можно ближе к месту проживания ребенка. Эта норма регламентирована законодательством, она не требует изменений.

Минимальное и максимальное количество учеников в 1–9 классах. Минимальное количество учеников – 5, максимальное – 24 в начальной школе, 30 – в основной.

Где будут учиться дети, которые не смогут продолжить обучение в своей школе?

Рассмотрим несколько вариантов:

Ребенок учится в 1–9 классах школы, которая станет отдельным лицеем (будет только 10–12 классы). В таком случае ученик сможет продолжить обучение в 1–9 классах в другом учебном заведении своей громады. Ребенок учится в 1–9 классах школы, которая станет гимназией (будет только 1–9 классы). Тогда ученик доучится до 9 класса в этой школе, а продолжить обучение сможет в лицее своей или другой громады, в учебном заведении профессионального (профессионально-технического) или фахового передвышшего образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.