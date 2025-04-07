WhatsApp тестирует новые функции для голосовых и видеозвонков

Новая бета-версия WhatsApp добавляет кнопки для отключения звука и видео во время звонков.

Фото: Whatsapp

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WhatsApp проводит тестирование новых возможностей для улучшения интерфейса во время голосовых и видеозвонков, сообщает WABetaInfo. В бета-версии WhatsApp 2.25.10.16 для Android появились функции, которые могут быть доступны всем пользователям в ближайшем будущем.

Одной из новинок является кнопка «Выключить звук», которая позволяет ответить на звонок, не включая микрофон. Кнопка появляется во время входящего звонка на панели уведомлений между кнопками «Отклонить» и «Ответить». Это позволит пользователям слушать собеседника, не произнося слово.

Другая новая функция - возможность принимать видеозвонки с выключенной камерой. Это позволяет сохранять больше конфиденциальности, особенно когда речь идет о звонках с незнакомыми номерами.

Также появятся реакции в виде эмодзи во время видеозвонков. Пользователи смогут выражать эмоции, что сделает общение более интерактивным.

Эти функции пока доступны для ограниченного количества пользователей в бета-версии и ожидаются для всех пользователей в ближайшие месяцы.

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