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Члены ВККС могут проверять работы и выставлять баллы в выходные дни или в период нахождения в отпуске либо на больничном – Сергей Чумак

11:48, 7 апреля 2025
При этом возможность удаленного доступа к «Системе автоматизации рабочих процессов Комиссии», даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.
Члены ВККС могут проверять работы и выставлять баллы в выходные дни или в период нахождения в отпуске либо на больничном – Сергей Чумак
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Как писала «Судебно-юридическая газета», история с проверкой членами Высшей квалификационной комиссии судей практических заданий кандидатов на должности судей апелляционных административных судов превращается в детектив.
Так, 24–25 февраля 105 кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов выполнили практические задания в соответствии со специализацией. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по итогам выполнения практического задания 38 кандидатов, или 36,2% от общего числа претендентов на должности судей апелляционных административных судов, были признаны не преодолевшими проходной барьер в 112,5 балла. Участие в конкурсе на 67 должностей судей административных апелляций, таким образом, продолжили 67 кандидатов.
Проверку практических заданий претендентов на должности судей административной специализации проводила коллегия в составе:

Андрей Пасечник – председатель ВККС

Сергей Чумак – секретарь Первой палаты ВККС

Роман Сабодаш – член ВККС

Однако еще 12 марта, то есть в день объявления результатов проверки практических заданий кандидатов в административные апелляционные суды, «Судебно-юридическая газета» сообщила, что председатель ВККС и член экзаменационной коллегии по административной специализации Андрей Пасечник во время проверки практических заданий официально находился на больничном.
В реальности история оказалась еще более интересной.
Дело в том, что, согласно официальной информации ВККС, Андрей Пасечник все время проверки практических заданий находился сначала в отпуске, а затем на больничном.
Согласно данным ВККС (документ), во время проверки практических заданий Андрей Пасечник находился:

с 24 по 28 февраля – в ежегодном основном отпуске

с 3 по 11 марта – имел временную нетрудоспособность, то есть был на больничном

Эта информация также подтверждается видеотрансляциями заседаний Комиссии.
С 24 февраля по 11 марта Андрей Пасечник, в отличие от других членов экзаменационной коллегии – Сергея Чумака и Романа Сабодаша, не участвовал ни в заседаниях ВККС в пленарном составе, ни в работе Первой палаты ВККС, ни в заседаниях «своей» коллегии №3.
Председательствующим во время пленарных заседаний Комиссии в этот период был заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, а во время заседаний Первой палаты – Сергей Чумак.
На работе Андрей Пасечник появился только 12 марта – в этот день ВККС, как известно, утвердила результаты выполнения практических заданий на должности судей апелляционных административных судов.
Хотя, согласно официальной информации ВККС, Андрей Пасечник с 24 февраля по 11 марта не исполнял обязанности члена Комиссии, в информационной системе ВККС (известной как «Система автоматизации рабочих процессов Комиссии» – САРП), в которую каждый член экзаменационной коллегии должен лично вносить выставленные им баллы за выполнение практического задания, все же указано, что соответствующие баллы вносил в систему лично Андрей Пасечник.
Вход в указанную систему, отметим, осуществляется исключительно по паролю, который должен знать только конкретный член Комиссии.
При этом возможность удаленного доступа к указанной системе, даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

В свою очередь, член ВККС Сергей Чумак сообщил «Судебно-юридической газете», что «члены экзаменационных комиссий проверяют практические работы тогда, когда есть время – и в выходные дни, и в нерабочее время, и даже в отпусках и на больничных членам экзаменационных комиссий это делать не запрещено».
«Делается это для того, чтобы как можно быстрее проверить работы и выдать результаты для конкурса», – добавил он.
«Если бы члены ВККС, являющиеся членами соответствующей экзаменационной комиссии по проверке практических работ, проверяли эти работы исключительно в рабочее время члена ВККС, такая проверка заняла бы годы. Я тоже проверял работы в выходные дни», – подчеркнул Сергей Чумак.

Напомним, еще одно замечание, возникшее к ВККС, – это отсутствие в экзаменационной ведомости для оценки практического задания кандидатов на должности судей апелляционных административных судов информации о том, кто конкретно из членов коллегии по проверке практических заданий выставил баллы тому или иному кандидату.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС

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При этом возможность удаленного доступа к «Системе автоматизации рабочих процессов Комиссии», даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

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