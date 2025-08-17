Лидеры Северной Европы и Балтии выступили против мира без Украины после саммита на Аляске

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что никакие мирные договоренности с Россией не могут быть без участия Украины.

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии опубликовали совместное заявление, в котором предостерегли от заключения каких-либо мирных соглашений с Россией без участия Украины.

В документе подчеркивается непоколебимая поддержка Украины и международных усилий, в частности инициатив президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение российской агрессии.

«Для достижения справедливого и прочного мира следующий шаг должен быть сделан вместе с Украиной. Только Украина может решать свое будущее. Никаких решений относительно Украины без Украины и никаких решений относительно Европы без Европы», – говорится в заявлении.

Лидеры подчеркнули, что агрессия и имперские амбиции России стали главной причиной конфликта. Они отметили необходимость прекращения огня, надежных гарантий безопасности для Украины и четких обязательств трансатлантических партнеров.

«Достижение справедливого и прочного мира требует прекращения огня. А также надежных гарантий безопасности для Украины. Мирное соглашение нуждается в твердых и конкретных обязательствах трансатлантических партнеров по защите Украины от любой будущей агрессии. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности. Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с другими странами. Россия не имеет права вето на путь Украины в ЕС и НАТО», – отмечено в заявлении.

Отдельным пунктом в документе содержится требование к Москве немедленно вернуть похищенных детей, военнопленных и гражданских заложников.

Также «Северо-Балтийская восьмерка» заверила, что продолжит оказывать военную помощь Украине, усиливать оборону Европы и давление на российскую экономику санкциями.

Формат «Северо-Балтийской восьмерки» объединяет Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию.

