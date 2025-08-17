Лідери Північної Європи та Балтії виступили проти миру без України після саміту на Алясці

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що жодних мирних домовленостей із Росією не може бути без участі України.

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії оприлюднили спільну заяву, в якій застерегли від укладення будь-яких мирних домовленостей з Росією без участі України.

У документі підкреслюється непохитна підтримка України та міжнародних зусиль, зокрема ініціатив президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення російської агресії.

«Для досягнення справедливого і тривалого миру наступний крок має бути зроблений разом з Україною. Тільки Україна може вирішувати своє майбутнє. Жодних рішень щодо України без України, і жодних рішень щодо Європи без Європи», – йдеться у заяві.

Лідери наголосили, що агресія та імперські амбіції Росії стали головною причиною конфлікту. Вони підкреслили необхідність припинення вогню, надійних гарантій безпеки для України та чітких зобов’язань трансатлантичних партнерів.

«Досягнення справедливого і тривалого миру вимагає припинення вогню. А також надійних гарантій безпеки для України. Мирна угода потребує твердих і конкретних зобов’язань трансатлантичних партнерів щодо захисту України від будь-якої майбутньої агресії. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Жодних обмежень не має бути накладено на Збройні Сили України або на її співпрацю з іншими країнами. Росія не має права вето на шлях України до ЄС і НАТО», – зазначено в заяві.

Окремо у документі міститься вимога до Москви негайно повернути викрадених дітей, військовополонених і цивільних заручників.

Також «Нордично-Балтійська вісімка» запевнила, що продовжить надавати військову допомогу Україні, посилювати оборону Європи та тиск на російську економіку санкціями.

Формат «Нордично-Балтійської вісімки» об’єднує Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.

