Члени ВККС можуть перевіряти роботи і виставляти бали у вихідні дні чи в період перебування у відпустці або на лікарняному – Сергій Чумак

При цьому можливість віддаленого доступу до «Системи автоматизації робочих процесів Комісії», навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

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Як писала «Судово-юридична газета», історія з перевіркою членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів практичних завдань кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів перетворюється на детектив.

Так, 24-25 лютого 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів виконали практичні завдання відповідно до спеціалізації. Як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками виконання практичного завдання, такими, що не подолали прохідний бар’єр у 112,5 балів, були визнані 38 кандидатів, або 36,2% від загальної кількості претендентів на посади суддів апеляційних адміністративних судів. Участь у конкурсі на 67 посад суддів адміністративних апеляцій, таким чином, продовжили 67 кандидатів.

Перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів адміністративної спеціалізації здійснювала колегія у складі:

Андрій Пасічник – голова ВККС

Сергій Чумак – секретар Першої палати ВККС

Роман Сабодаш – член ВККС

Однак ще 12 березня, тобто в день оголошення результатів перевірки практичних завдань кандидатів в адміністративні апеляційні суди, «Судово-юридична газета» повідомила про те, що голова ВККС та член екзаменаційної колегії з адміністративної спеціалізації Андрій Пасічник під час перевірки практичних завдань офіційно перебував на лікарняному.

В реальності історія виявилася ще більш цікавою.

Справа в тому, що за офіційною інформацією ВККС, Андрій Пасічник увесь час перевірки практичних завдань перебував спочатку у відпустці, а потім на лікарняному.

Відповідно до інформації ВККС (документ), під час перевірки практичних завдань Андрій Пасічник перебував:

з 24 до 28 лютого – у щорічній основній відпустці

з 3 до 11 березня – мав тимчасову непрацездатність, тобто був на лікарняному

Відповідна інформація також підтверджується і відео з трансляцій засідань Комісії.

З 24 лютого по 11 березня Андрій Пасічник, на відміну від інших членів екзаменаційної колегії – Сергія Чумака та Романа Сабодаша, не брав участі ані у засіданнях ВККС у пленарному складі, ані у роботі Першої палати ВККС, ані у засіданнях «своєї» колегії № 3.

Головуючим під час пленарних засідань Комісії в цей час був заступник голови ВККС Олексій Омельян, а під час засідань Першої палати – Сергій Чумак.

На роботі Андрій Пасічник з’явився лише 12 березня – в цей день ВККС, як відомо, затвердила результати виконання практичних завдань на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Хоча відповідно до офіційної інформації ВККС Андрій Пасічник з 24 лютого по 11 березня не виконував обов’язки члена Комісії, в інформаційній системі ВККС (відома під назвою «Система автоматизації робочих процесів Комісії» – САРП), в яку кожен член екзаменаційної колегії повинен особисто вносити виставлені ним бали за виконання практичного завдання, все ж зазначено, що, відповідні бали вносив до системи особисто Андрій Пасічник.

Вхід до вказаної Системи, зазначимо, здійснюється виключно за паролем, який повинен знати тільки конкретний член Комісії.

При цьому можливість віддаленого доступу до вказаної Системи, навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

В свою чергу, член ВККС Сергій Чумак повідомив «Судово-юридичній газеті», що «члени екзаменаційних комісій перевіряють практичні роботи тоді, коли є час – і у вихідні дні, і в неробочий час, і навіть у відпустках та на лікарняних членам екзаменаційних комісій це робити не заборонено».

«Робиться це для того, щоб якнайшвидше перевірити роботи і видати результати для конкурсу», додав він.

«Якщо б члени ВККС, які є членами відповідної екзаменаційної комісії по перевірці практичних робіт, перевіряли би ці роботи виключно у робочий час члена ВККС, така перевірка зайняла б роки. Я теж перевіряв роботи у вихідні дні», підкреслив Сергій Чумак.

Нагадаємо, ще одна претензія, яка виникла до ВККС – це відсутність в екзаменаційній відомості для оцінювання практичного завдання кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів інформації, хто конкретно з членів колегії з перевірки практичних завдань виставив бали тому чи іншому кандидату.

Автор: Наталя Мамченко

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