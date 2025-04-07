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Понад 320 тисяч переплати на ремонті шкільного укриття – судитимуть чиновника з Шевченківської РДА

13:48, 7 квітня 2025
У Києві судитимуть посадовця управління освіти за переплату понад 320 тисяч гривень на ремонті шкільного укриття.
Понад 320 тисяч переплати на ремонті шкільного укриття – судитимуть чиновника з Шевченківської РДА
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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До суду скеровано обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків начальника управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації. Посадовця підозрюють у службовій недбалості під час ремонту укриття в одній зі шкіл району (ч. 1 ст. 367 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році між управлінням освіти та підрядною організацією було укладено договір на проведення ремонтних робіт в укритті. Після завершення робіт сторони погодили ціни на матеріали та підписали акт приймання виконаних робіт. Згідно з висновком експертизи, вартість ремонту виявилась завищеною більш ніж на 320 тисяч гривень.

Зокрема, переплати стосувалися оздоблення стін, стелі та укладання лінолеуму з порушенням будівельних норм.

Обвинувальний акт передано до суду. Якщо провину буде доведено, посадовцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на аналогічний строк.

Раніше за схожими обставинами до суду вже скеровували справу проти інженера з технічного нагляду та директора підрядної організації, через дії яких вартість ремонту іншого шкільного укриття була завищена на 1,5 млн гривень.

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