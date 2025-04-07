На Одещині суд оштрафував військового, який лопатою намагався «відбити» у поліції свого брата

Військовослужбовець спробував перешкодити поліцейським затримати свого брата.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині суд оштрафував військовослужбовця за спробу перешкодити поліцейським затримати свого брата. Вирок у справі № 495/1913/25 виніс Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області.

У матеріалах справи вказується, що військовий, побачивши, що його брат сідає до автомобіля, на якому пересувалися троє поліцейських, які входили до групи роботи мобільного блокпосту, почав лаятись та блокувати проїзд, розмахуючи совковою лопатою.

Обвинувачений під час конфлікту стукав лопатою об асфальт і вигукував образи на адресу співробітників поліції. Він також відчинив двері службової машини і намагався витягнути звідти брата.

Також він намагався спустити колесо поліцейської машини та встромив лопату між колесом та крилом, пошкодивши автомобіль.

Суд врахував, що під час вчинення вказаного кримінального проступку чоловік знаходився у відпустці для лікування після отриманого поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини (стан після мінно-вибухової травми, вогнепального осколкового наскрізного поранення лівої стопи, вогнепальні багатоуламкові переломи плюсневих кісток 1-4 пальців, основ проксимальних фаланг 4,5 пальців стопи; вялогранулюючі рани лівої стопи. Згідно наказу МОЗ України №370 від 04.07.2007 травма тяжка).

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.